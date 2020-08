“Les routes de l'impossible” au Sierra Leone & au Nicaragua, vendredi 14 août sur France 5

Vendredi 7 août à 20:50, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit de la collection documentaire “Les routes de l'impossible” qui nous emmènera cette semaine au Brésil, en Namibie et en Inde pour un best-of inédit.

A travers le monde, des hommes affrontent quotidiennement l'enfer pour gagner leur vie. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes dans leur pays, ils bravent tous les obstacles pour arriver à destination, parfois au péril de leur vie.

20.50 Sierra Leone, la rage de vivre



Le quotidien des Sierra Léonais est loin d’être simple mais ses hommes et ses femmes sont à l’image de l’emblème de leur pays : le lion. Leur rage de s’en sortir ne faillit pas. Malgré les fléaux qui les frappent régulièrement, les Sierra Léonais abordent la vie avec humour et une intarissable joie de vivre.

Rien n’arrête les habitants de ce petit pays d’Afrique de l’ouest, entre Théo le pilleur de sable, Vandi et son entreprise de transport et Fatima et ses 7 enfants, tous se battent chaque jour pour gagner de quoi vivre. Une leçon d’abnégation et de courage. Et toujours avec sourire. Même dans les pires situations.

21:45 Nicaragua, au nom de la loi (rediffusion)

Le Nicaragua est un pays typique d’Amérique Centrale, doté d’un romantisme et d’une histoire politique digne de « Tintin et les Picaros ». Un pays à l’économie dévastée et aux infrastructures hasardeuses. Les pistes y sont légions et la saison des pluies les transforme en bourbier. L’activité minière y est la principale industrie, et notamment l’extraction de l’or brut. Le transport de la dynamite est périlleux car les secousses de la route risquent à tout moment de faire exploser ces précieux détonateurs. Le salaire de la peur s’ajoute au risque de pillage par des groupes armés, tapis dans les sous-bois du chemin.

Au centre du Pays, c’est un voyage tout aussi compliqué pour les pasteurs évangélistes. À moto, dans la boue il faut une foi à toute épreuve pour apporter la parole de Dieu à des communautés très isolées.

Sur la mer des caraïbes les pêcheurs Miskitos quant à eux se surpassent pour survivre…