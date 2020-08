“Une maison, un artiste” : Le Palazzino de Marie-José Nat à Bonifacio, dimanche 16 août sur France 5

Écrivains, chanteurs, peintres… Dans cette nouvelle saison, Patrick Poivre d’Arvor revisite la vie et le parcours de quelques grands noms du monde des arts et de la culture, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire. Ce dimanche 16 août à 22:35 sur France 5, Patrick Poivre d’Arvor vous propose de découvrir la demeure de Marie-José NAT, Le Palazzino, à Bonifacio.

D’une famille de Berger corse, Marie-José petite, allait traire les chèvres et les brebis, pieds nus, sur les chemins de rocaille. Elle était libre, entre la mer, la montagne et les grands espaces qu’offrait le maquis. Elle disait : « Je suis une "chèvre corse" animée d'une "volonté farouche de réussir". » Cette enfant du pays partie à 15 ans et demi pour conquérir Paris éprouva le besoin de revenir sur sa terre natale. C’est à Bonifacio là où elle est née, qu’elle fît ériger cette maison classée parmi les demeures les plus exceptionnelles au monde, elle y retrouvait un sentiment de liberté et les parfums de son enfance... Située tout en haut de la ville, au sommet d'une falaise sculptée par le temps, sa maison domine la mer et offre un panorama sublime : Les mouettes dansent dans le ciel et au loin, se dessine la Sardaigne par-delà les bouches de Bonifacio. Réalisation Aurélien Drach - Avec les témoignages de François Canonici (historien local), de Henry-Jean Servat (écrivain et journaliste), de Dominique Ambiel (ami intime), de François Léotard (ancien ministre de la culture), de Serge Rezvani et de Jean-Charles Orsucci ( maire de Bonifacio).