“Nus et culottés” : objectif Bretagne & Amsterdam pour Nans et Mouts, lundi 17 août sur France 5

Lundi 17 août, France 5 vous propose de voir ou de revoir deux anciens numéros de “Nus et Culottés” avant la diffusion d'un best of inédit le 24 août prochain. Cette semaine, France 5 rediffusera « Objectif Bretagne » et « Objectif Amsterdam ».

20:50 Objectif Bretagne Du plateau de Millevaches dans la Creuse, Nans et Mouts se mettent en quête d'un vestige de la culture celte : les druides ! Qui viendra en aide à nos deux aventuriers ? Encore faut-il rejoindre la Bretagne qui n'est pas la porte à côté ! 21:45 Objectif Amsterdam Nans et Mouts ont un très vieux rêve, celui de voyager en stop avec une caravane ! Ils se lancent à la découverte des Ardennes avec cette idée en tête : trouver une vieille caravane encore capable d'être tractée car, au delà d'être pratique dans les attentes sous la pluie, cette petite maison sur roue provoquera très certainement de drôles de rencontres sur le bord de la route

