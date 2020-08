“Des trains pas comme les autres” au Danemark, jeudi 20 août sur France 5 (vidéo)

Jeudi 20 août à 20:50, Philippe Gougler vous donne rendez-vous sur France 5 avec un nouvel inédit de sa serie documentaire “Des trains pas comme les autres”. Cette semaine, Philippe Gougler nous emmène au Danemark, puis rediffusion du numéro à Taiwan.

20:50 Des trains pas comme les autres : Danemark

Au Danemark, pays coincé entre la mer Baltique et mer du Nord, la mer est partout, et il y a de nombreuses îles. Les trains ont donc appris à surfer sur les eaux, à bondir d'île en île et à franchir les bras de mer. C'est le pays des ponts et des tunnels… et des trains pas comme les autres.

Durant ce voyage, Philippe Gougler va partir à la rencontre de vikings dans la ville médiévale de Ribe, d’un club de nageuses nues, et de vétérans qui jouent avec des trains grandeur nature. Il va aussi rencontrer des ramoneurs sur leurs 31, et tenter de comprendre pourquoi les Danois sont si heureux, au grand air, dans les îles, ou même dans la capitale Copenhague…

21:45 Des trains pas comme les autres : Taiwan (rediffusion)

A Taiwan, Philippe découvre une île étonnante. Ultra connectée, trépidante, Taipei, la capitale, contraste avec ses montagnes et le calme de ses campagnes. La parcourir en métro, c'est rencontrer des jeunes habillés en personnages cosplay, c'est goûter à l'animation des marchés nocturnes où le tofu puant rivalise avec les huîtres frites.

High tech et moderne, Taiwan l'est aussi côté train : Philippe explore l'ouest rural de Taiwan en train à grande vitesse, un mélange de Shinkansen japonais et de TGV français, qui relie Taipei à Tainan, la capitale religieuse aux centaines de temples, en deux heures.

Notre voyageur ira aussi à la rencontre d'une des ethnies aborigènes qui perpétuent dans les montagnes des traditions parmi les plus anciennes de Taiwan. Philippe emprunte aussi la Pingxi Line, un train qui l'emmène tout droit dans une ville où les chats sont plus nombreux que les habitants !

Enfin, Taiwan abrite un des derniers trains à haut-plateau du monde, le petit train d'Alishan : avec des ingénieurs-cheminots chargés de sa rénovation, Philippe accède ainsi au toit de Taiwan, au-dessus de la mer de nuages.