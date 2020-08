“Une saison au zoo” : la saison 12 arrive sur France 4 lundi 31 août

La fin des vacances approche et le retour de la série documentaire “Une saison au zoo” aussi ! Retrouvez Cyril, Charlotte, Barbara, Pich, Sabrina, Bérénice, Geoffrey, Taïko, Kiboko, Jalur... pour une 12 ème saison riche en émotions, rires et bonne humeur.

Dès le 31 août retrouvez, du lundi au vendredi à 20:05 sur France 4, le quotidien des soigneurs et des pensionnaires du zoo de La Flèche.

Cette nouvelle saison sera le théâtre de nouvelles arrivées, dont Quintana une nouvelle compagne pour Taïko l'ours polaire, de nouvelles naissances et de nouveaux espaces de vie pour les animaux dans un contexte particulier où les règles sanitaires liées à la Covid 19 doivent être respectées.

Cette saison encore l'équipe du zoo sera épaulée par 3 nouveaux stagiaires extrêmement motivés.

Marine, 29 ans

Marine avait tout pour mener une carrière paisible et rémunératrice en tant qu’analyste financier. Après de brillantes études de finances à Lyon, cette bourguignonne trouve rapidement un travail dans son domaine, avant de réaliser très rapidement que cette vie n’est pas faite pour elle.

Marine a besoin d’espace, mais elle a surtout besoin de donner un sens à sa vie. Et ce qu’elle aime par-dessus tout, ce sont les animaux et le besoin de les protéger. Alors elle quitte le secteur de la finance et s’engage dans des études d’assistante vétérinaire, avant de partir en tant qu’éco volontaire dans un centre de sauvegarde des tortues de mer à Bora Bora, en Polynésie. C’est une révélation. Sa vie, celle dont elle rêvait, démarre enfin ici, dans ce bout de paradis au bout du monde, en s’engageant auprès des animaux blessés. De retour en France après deux missions enrichissantes elle souhaite approfondir ses connaissances du métier de soigneur animalier.

Jordan, 21 ans

Jordan Badiller est originaire d’Azay le Rideau, à quelques encablures de Tours. Après l’obtention de son bac Pro Commerce en 2018, Jordan commence par travailler en tant que magasinier, enchaînant les jobs sans conviction. Jusqu’à ce qu’il intègre par hasard le Parc de Beauval, toujours en tant que magasiner. A ses heures perdues, il se promène dans les allées du premier parc zoologique de France, et finit par admirer le travail des soigneurs et leur relation si particulières aux animaux dont ils s’occupent. Un jour il tombe nez à nez avec un petit singe dont il ignore l’espèce, mais avec lequel il engage une sorte de jeu qui sera le déclencheur de sa vocation tardive. C’est ce petit moment privilégié qui va orienter son choix de carrière il décide qu’il doit travailler auprès des animaux. Un choix conforté peu après en découvrant l’émission « Une Saison au Zoo ». Dès lors, et malgré son manque total d’expérience, il décide d’apprendre le métier de soigneurs par tous les moyens. En décrochant ce stage, il plonge dans le grand bain. L’occasion de se prouver qu’il a l’étoffe pour devenir soigneur animalier.

Alexia, 21 ans

Originaire de Lamorville, dans la Meuse, Alexia est du genre déterminée. Soucieuse du bien-être des animaux depuis sa plus tendre enfance, elle a toujours eu la volonté d’évoluer dans un milieu animalier. En 2016, elle passe son bac agro, option Aménagement et valorisation des Espaces. Cet engagement en faveur de l’environnement et de la protection animale va se concrétiser rapidement avec une série de stages que cette brillante adolescente mène essentiellement au parc animalier de Sainte Croix, qui abrite des espèces de la faune locale. Sensible, clairvoyante, elle attend de ce stage de lui apporter plus d’expérience encore pour aller au bout du projet de toute une vie : s’engager pour la cause animale.