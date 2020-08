“Une maison, un artiste” : Mont-roig, la terre de Joan Miró, dimanche 30 août sur France 5

Écrivains, chanteurs, peintres… Dans cette nouvelle saison, Patrick Poivre d’Arvor revisite la vie et le parcours de quelques grands noms du monde des arts et de la culture, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire. Ce dimanche 30 août à 22:35 sur France 5, Patrick Poivre d’Arvor vous propose de découvrir Mont-roig, la terre de Joan Miró.

C’est dans le village de Mont-roig del camp dans la province de Tarragone qu’a eu lieu la gestation de l’œuvre et de l’univers Miró, dans le cadre étroit du mas et des terres qui l’entourent. C’est là que Miró a pris la décision de se consacrer à la peinture, et de là que proviennent les premières œuvres qui lui ont donné une projection internationale, pour devenir l’un des peintres les plus importants du XXº siècle.

Mont-roig et son paysage ont joué un rôle essentiel dans la formation de la personnalité de Miró. On peut observer les paysages que Miró a transformés en œuvres d'art de renommée mondiale : le village, l’ermitage de Sant Ramon et aussi les ponts, les églises, les arbres, la plage toute proche … il ne se lassera plus de les peindre. Le Mas Miró complète cette visite, décor fondamental qui, en plus d'être représenté dans l'œuvre "La Ferme", a le privilège d'avoir été la maison et l'atelier de l'artiste tout au long de sa trajectoire vitale et artistique. Tout y est encore comme lorsqu'il y travaillait.

« Quand je voyage, je porte toujours une caroube Mont-roig dans ma poche. Je n’ai jamais perdu ce contact avec Mont-roig. Cela m’a donné la force d’un arbre. » Joan Miró.

Réalisation Catherine Ulmer - Avec les témoignages de Joan Punyet Miró (petit-fils de Miró), d’Elena Juncosa Veccherini (directrice de la fondation Mas Miró), de Marko Daniel (directeur de la fondation Miró) et de Michael Eveno -Grems (artiste).