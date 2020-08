Rentrée scolaire : soirée spéciale lundi sur France 4 en présence de Jean-Michel Blanquer

A la veille de la rentrée des classes pour plus de 12 millions d’enfants, France 4 propose lundi 31 août à 21:05 une soirée spéciale pour accompagner les parents, les élèves et les enseignants et répondre à leurs interrogations sur cette rentrée scolaire inédite à laquelle participera Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Retour à l'école : quelle rentrée pour nos enfants ?

Comment l’école s’adapte et se réinvente pour répondre aux nouvelles normes sanitaires ? Comment accompagner et rassurer le personnel éducatif, les parents et les enfants pour permettre la continuité de la mission éducative de l'école? Comment adapter le système pédagogique pour ne laisser aucun élève hors du système éducatif ?

Autant de questions auxquelles cette soirée spéciale tentera de répondre à travers deux temps forts : un documentaire exclusif en immersion, depuis la reprise de l'école à la sortie du confinement et jusqu'à la fin de l'année scolaire, au cœur d’une école maternelle et primaire de la région parisienne, suivi d’un débat en direct proposé par la rédaction nationale de France Télévisions, présenté par Guillaume Daret en présence de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education, de la Jeunesse et des sports, ainsi que de nombreux invités.

Document On le racontera à nos enfants : au coeur d'une école post-confinement

Le 14 mai 2020, les élèves de CM2 de l’école publique Saint-Germain, à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, retrouvent leur classe pour terminer l’année scolaire dans des conditions très spéciales. Distanciation sociale, gestes barrières, effectifs allégés, mesures sanitaires strictes…

Après deux mois de confinement, enfermés avec leurs parents, loin de l’école, comment ces enfants ont-ils appréhendé ce retour en classe alors que le virus est toujours là ? Comment les professeurs et la direction de l’établissement ont-ils dû adapter leur travail à ces nouvelles règles obligatoires et nécessaires ? Quelles conséquences sur l’enseignement, le suivi scolaire et l’état d’esprit de nos enfants ? A-t-on bien fait de les renvoyer à l’école en pleine pandémie ?

Durant ces quelques semaines d’une fin d’année pas comme les autres, une équipe de télévision a pu suivre au jour le jour le quotidien de cette classe de CM2 au plus près des élèves et de leur professeur.

Au fil des journées de classe et des mesures sanitaires qui évoluent, les enseignants, la directrice et le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, partagent avec nous leur ressenti et nous montrent comment ils ont dû s’adapter à cette situation hors norme.

Mais cette immersion nous permet surtout d’entendre la parole des élèves. Clément, Margaux, Imran et leurs camarades de classe. Heureux de pouvoir revoir une dernière fois leur école avant de rejoindre le collège l’an prochain, mais surtout extrêmement conscients de la situation et des changements inéluctables que la pandémie a entraînés dans leur quotidien. Dès les premiers jours, Appolonia, 11 ans, a conscience de la période exceptionnelle qu’elle traverse. « On le racontera à nos enfants », dit-elle à ses camarades.

Dans ce documentaire exceptionnel, ce sont eux, les enfants, qui nous racontent l’école d’aujourd’hui et de demain. Un regard étonnant et lucide en cette veille de rentrée scolaire.

Débat en direct

Comment accueillir les enfants à l’école en respectant les consignes sanitaires en période d’épidémie de Covid-19 ? Comment assurer la continuité pédagogique ? Comment organiser le travail à distance en cas de reconfinement ?

Guillaume Daret recevra le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, des professeurs, la directrice d'école, des parents et élèves ayant participé au documentaire, ainsi qu'Agnès Florin, psychologue et Damien Mascret, médecin-journaliste.

Les téléspectateurs pourront également poser leurs questions grâce au dispositif #OnVousRépond via le site franceinfo.fr.