“La case du siècle” : « Le mari de la reine, l'inconnu de Buckingham », ce dimanche 6 septembre sur France 5

le document « Le mari de la reine, l'inconnu de Buckingham » de Fx Goby et Anaïs Feuillette.

À 99 ans passés, le prince Philip reste une énigme bien qu'il est épousé en 1947 la reine d'Angleterre ou plutôt parce qu'il a épousé la reine et qu'elle l'a pendant plus de 60 ans purement et simplement éclipsé.

Philip, duc d'Edimbourg, a commencé sa vie en Grèce. À l'adolescence, il se retrouve sans rien, ni personne : plus de parents, plus de royaume, plus d'argent. Avec courage et détermination, il reconstruit sa vie et en 1947, se croit être l'homme le plus heureux du monde. Héros de la guerre, il est jeune, il est beau, il vient d'épouser la célibataire le plus en vue du XXe siècle, celle qui sera un jour la reine d'Angleterre, mais dans 20 ou 30 ans ; le roi, Georges VI venant à peine de dépasser la cinquantaine. Il va désormais pouvoir vivre comme il l'entend et assumer ses innombrables passions.

Mais malheureusement le roi meurt et sa fille monte sur le trône. Élisabeth devient reine et Philip perd tout. Contraint d'abandonner sa carrière, contraint de renoncer à ses ambitions, contraint de faire allégeance à sa femme qui devient à sa place chef de famille. En une nuit, Philip n'est plus rien !

Illustré par de nombreuses photos et extraits de films, bénéficiant de la collaboration de quatre des plus fins connaisseurs de la monarchie anglaise (Philip Eade, Matthew Baylis, Robert Lacey, Romily Wekks) et de celle de Roger Law, créateur de Spitting Image, l'émission satirique qui servit de modèle aux Guignols de l'info et qui fit du prince Philip son héros, c'est l'objet même de ce film : raconter l'étonnante histoire de ce prince qui toute sa vie marcha deux pas derrière sa femme...