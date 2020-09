“Secrets d’Histoire” : Stéphane Bern sur les traces de de la duchesse de Berry, le 28 septembre sur France 3

Lundi 28 septembre à 21:05 sur France 3, Stéphane Bern et “Secrets d’histoire” vous plongeront dans une histoire digne des plus incroyables romans d’aventure, sur les traces de la duchesse de Berry, la rebelle des Bourbons. Une femme à l’esprit libre, ballotée par les soubresauts de l’histoire du XIXe siècle…

Née en Sicile, Marie-Caroline rejoint la cour de France pour y épouser le duc de Berry, le fils du roi Charles X. Mission est donnée à cette jeune romantique d’apporter à la couronne des Bourbons l’héritier tant attendu. Mais, alors qu’elle est enceinte, c’est la tragédie qui s’abat avec l’assassinat de son mari. C’est donc seule qu’elle élève l’héritier du trône : Henri, un enfant posthume devenu un symbole. Et, aux Tuileries, face à une famille royale austère, Marie-Caroline fait des étincelles ! Elle devient la coqueluche du royaume, sous les yeux écarquillés d’un Charles X à qui décidément tout échappe, y compris la couronne.

En juillet 1830, après les révolution des Trois Glorieuses, son cousin Louis-Philippe d’Orléans monte sur le trône, et condamne les Bourbons à l’exil…

Mais Marie-Caroline est la seule qui ne se résigne pas ! La jeune ingénue se mue en combattante. Elle veut débarquer en France, soulever une armée, et remettre son fils sur le trône ! À pied, à cheval, de jour comme de nuit, elle entame un incroyable périple jusqu’en Vendée… La mission était belle, mais plus dure fut la chute. Après six mois de cavale, son épopée se termine dans la noirceur d’un conduit de cheminée, un soir de novembre 1832, à Nantes… Arrêtée par les gendarmes de Louis-Philippe, elle est emprisonnée dans la citadelle de Blaye.

Le destin de Marie-Caroline nous emmène en Sicile, puis en France, à Paris, à Dieppe, en Provence et dans le mystérieux bocage vendéen. Nous partirons aussi en Ecosse et en Angleterre, à la découverte de la sublime station thermale de Bath. La passion de la duchesse pour les beaux objets nous conduira au musée du Louvre ou encore dans le somptueux château de Brunnsee en Autriche, sa dernière demeure, ouverte pour la toute première fois à des caméras de télévision.

Suivre cet oiseau rebelle, c’est prendre part à un tour d’Europe enivrant et faire sienne la phrase du romancier préféré de la duchesse, Walter Scott, qui écrivait : « Il n’y a rien d’impossible pour les braves ! ».

Avec la participation de : Philippe Séguy (écrivain), Laure Hillerin (écrivaine), Evelyne Lever (historienne), Matthieu Mensch (historien), Claude Guibal (commissaire d’expositions), Hélène Becquet (historienne), Ferrante Lucchesi-Palli (descendant de la duchesse de Berry), Eric Necker (conservateur), Audrey Gay-Mazuel (conservatrice), Pierre Ickowicz (conservateur).