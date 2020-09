“Décolonisations, du sang et des larmes” : 1ère images du document à découvrir le 6 octobre sur France 2 (vidéo)

Mardi 6 octobre à 21:05, France 2 diffusera la série documentaire “Décolonisations, du sang et des larmes” réalisée par David Korn-Brzoza et racontée par Lucien Jean-Baptiste.

France Télévisions mobilise ses antennes autour du documentaire événement de la rentrée : “Décolonisations, du sang et des larmes”. Les deux volets de cette fresque historique s’inscrivent dans le cadre d’une grande soirée spéciale présentée par Julian Bugier, qui sera suivie d’un débat. La décolonisation française est le plus long conflit que la France aura connu au XXe siècle. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et durant trois décennies, la République s’est acharnée à conserver ses colonies par tous les moyens. Une histoire peu connue faite de sang et de larmes, d’espoirs et de renoncements qui a laissé des traces encore profondes aujourd’hui.

Réalisés à partir d’images d’archives en grande partie inédites et mises en couleur, ces deux films en résonance avec les débats les plus brûlants de notre société actuelle donnent la parole aux témoins, acteurs et victimes de cette page sombre de notre histoire ainsi qu’à leurs descendants. Trois générations qui des années après les faits sont les dépositaires d’une mémoire à vif et dont les récits constituent une histoire commune qui n’en finit pas de nous façonner et de faire débat.

“Décolonisations, du sang et des larmes” nous rappelle que désormais le dernier grand tabou de l’Histoire de France doit se raconter à plusieurs voix.

Cette grande soirée sera accompagnée d’un important dispositif éditorial sur les antennes, plateformes et réseaux sociaux de France Télévisions.

La plateforme Lumni mettra en ligne une série de modules pédagogiques destinés au jeune public, réalisés à partir du documentaire.

Les magazines de France 2 et France 5, ainsi que les éditions d’information et franceinfo, se feront le relais de cette soirée, au travers d’invités, de chroniques, d’extraits et de reportages.

Les réseaux sociaux du Groupe seront également mobilisés, tout comme france.tv.

A noter que dans la foulée du débat, France 2 rediffusera l’intégralité de la série documentaire "Histoires d’une nation", réalisée par Yann Coquart et racontée par Roschdy Zem.

Présentation des films

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après des années d'un ordre colonial immuable, la quarantaine de territoires et les quelques 110 millions d'hommes et de femmes placés sous la domination de la France se trouve soudain ébranlée.



Partout les peuples colonisés ont soif d'émancipation. Restant sourde au vent de l'histoire, la France va pourtant s'acharner à conserver ses colonies par tous les moyens. Un aveuglement qui a nourri des décennies de haine et de violences, alimentant un conflit d'un quart de siècle ponctué par une vague de répression inouïes. Cette page douleureuse de notre histoire a laissé une marque indélébile dans les coeurs et dans les âmes qui n'en finit pas de nous façonner. Au point qu'aujourd'hui encore, les blessures toujours vivaces, témoignent d'un passé qui ne passe pas.

Partie 1 : La fracture (1931-1954)

Dès les années 30, alors que l’empire colonial français est à son apogée, les premières revendications d'indépendance se font entendre mais la France reste sourde à ces manifestations. La seconde guerre mondiale va rabattre les cartes et remettre en question un système de domination qui semblait jusque-là immuable. S'engage alors un cycle de répressions qui va durer un quart de siècle. Du Sénégal à l'Indochine et de Madagascar à l'Algérie en passant par le Maroc et la Côte d'Ivoire, la France va tenter coûte que coûte de conserver ses colonies. En vain.

Partie 2 : La rupture (1954-2017)

Après huit années de conflits meurtriers, l’Empire colonial français craque de toute part.

La défaite de Diên Biên Phu oblige la France à abandonner l'Indochine, puis ses comptoirs indiens. Pour tous les peuples colonisés, c’est une étincelle : la France, aussi puissante qu'elle soit, peut être vaincue. La Guerre d’Algérie éclate aussitôt. De l’Afrique aux Antilles en passant par l’océan Indien et la Polynésie, l’incendie se propage mais à rebours du vent de l'histoire, la République répond par la force quand elle n’use pas de la ruse pour tenter de préserver ses possessions.

Les films seront suivis d'un debat presente par Julian Bugier.