“Passage des arts” : « Jean-Paul Gaultier se défile ! », samedi 26 septembre sur France 5

A découvrir ce samedi 26 septembre à 22:25 sur France 5 dans “Passage des arts”, le document « Jean-Paul Gaultier se défile ! » écrit et réalisé par Loic Prigent.

Pour fêter sa 50e année en tant que couturier, Jean Paul Gaultier organise son tout dernier défilé le 22 janvier 2020 au Théâtre du Châtelet, un événement mêlant mannequins et performances artistiques.

Dans un documentaire à l’accès exclusif, Loïc Prigent suit le plus célèbre trublion de la mode Française dans cet exercice virtuose et jubilatoire, à la fois un retour sur sa carrière et la démonstration que sa créativité n’est toujours pas tarie.

L’occasion de revenir sur 50 ans de grands classiques qui ont marqué la mode et les esprits : le corset, la marinière, les imprimés tatouages, les jupes pour hommes, la Haute Couture revisitée.

50 années iconiques racontées dans un format au rythme drôle, enlevé, plein de surprises et d’informations, par le couturier lui-même et par ceux qui l’ont accompagné depuis ses débuts, amis plus ou moins célèbres, mannequins et journalistes, artistes et collaboratrices.

Un documentaire sur un événement au retentissement mondial et qui fait rayonner la France. Une radiographie profonde sur le génie d’un grand créateur et son processus créatif toujours en ébullition.