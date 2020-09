“Le doc du dimanche” : « Parmesan, râpe moi si tu peux », ce 27 septembre sur France 5

A voir ce 27 septembre à 21:05 sur France 5 dans la case documentaire “Le doc du dimanche”, le film « Parmesan, râpe moi si tu peux » réalisé par Valentine Amado.

Avec une hausse de la vente de produits italiens de 5 à 10% par an, l’engouement pour la gastronomie italienne atteint des sommets ! Considéré comme un "must" par les français, le Parmigiano Reggiano que l’on appelle chez nous le parmesan ! La France est d’ailleurs le pays qui en importe le plus au monde. Et pourtant, il est loin d'être bon marché. Une meule de 40kg affinée 100 mois peut valoir jusqu’à 4 000 euros en magasin …

Heureusement pour les amateurs, ce fromage ne coûte pas toujours aussi cher. Si sa pâte pressée cuite peut atteindre de tels prix c'est qu'il est unique en son genre et respecte une AOP très stricte. Exclusivement fabriqué dans la province d’Emilie Romagne, entre les villes de Parme, de Bologne et de Modène, il doit vieillir au minimum 12 mois dans une cave d'affinage. Il y a même un sceau qui consacre sa qualité, sans lequel il est déclassé et relégué à du vulgaire fromage à pizza ! C'est au puissant consortium du Parmigiano Reggiano que revient le rôle de veiller sur l'emblématique fromage italien. Et entre les voleurs et le faux parmesan, il y a de quoi faire. Le fromage attire tellement les convoitises qu'il est le produit le plus contrefait au monde après le champagne !

Alors, pouvons-nous acheter du parmesan les yeux fermés ? Comment trouver le bon râpé et les meilleurs morceaux dans les rayons des supermarchés ou des épiceries fines ? Nous avons mené l’enquête en France, en Italie et même jusqu’aux Etats-Unis sur les traces du fameux et authentique Parmigiano Reggiano. Buona degustazione !