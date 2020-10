“Le doc du dimanche” : « Le poulet bat-il de l'aile ? », ce 4 octobre sur France 5

A voir ce 4 octobre dans la collection “Le doc du dimanche” à 20:50 sur France 5, le film « Le poulet bat-il de l'aile ? » réalisé par Elise Joseph.

Alors que les Français réduisent leur consommation de viande, -12% en moyenne en 10 ans, le poulet lui a la côte. Nous en mangeons en moyenne 25 kg par an : deux fois plus qu’en 1970 !

A l’échelle du monde, c’est de loin la viande la plus consommée. Viande universelle, frappée d’aucun interdit religieux, elle bénéficie d’une bonne image : celle d’une viande saine et facile à interpréter dans tout type de cuisine. Asiatique, traditionnelle brasserie, en salade, en sandwich, orientale, le poulet se conjugue à toutes les sauces et à tous les repas. Alors qu’autrefois c’était un plat de luxe, réservé aux repas du dimanche en famille, aujourd’hui c’est une viande passe partout et très économique.

En magasin on le retrouve entier avec des promesses de qualité, plein air, fermier, Label Rouge. Autour de 12 euros le kilo. Mais les moins chers sont à moins de 4 euros le kilo. Pour offrir dans le commerce du poulet à bas prix, la manière de l'élever est rationalisée à l'extrême. Et ce poulet de batterie, nous le consommons le plus souvent à notre insu. Est-ce sans risque ? Cette viande est-elle vraiment meilleure pour notre santé ? Meilleure pour la planète ?

Enquête en France et à l’étranger. Il semblerait bien que l’image d’Epinal dans laquelle le poulet picore au grand air a du plomb dans l’aile. Mais le tableau n’est pas si sombre. Car à travers ce documentaire, vous allez découvrir qu’il existe des éleveurs, des activistes et des chefs de cuisine qui se battent pour des poulets de qualité.