“Science grand format” : « Mission astéroïdes », jeudi 22 octobre sur France 5

A voir ce jeudi 22 octobre à 20:50 sur France 5, « Mission astéroïdes » un nouveau documentaire de la collection “Science grand format” de Ruth Chao.

Qu’est-ce qu’un astéroïde ? C’est ce que nous allons découvrir grâce à ce film qui nous offre un voyage dans l’espace à la rencontre de ces mystérieux corps rocheux.

Ils sont des centaines de milliers à tourner autour du soleil et certains d’entre eux ont bouleversé l’histoire de notre planète. Ils nous fascinent autant qu’ils nous inquiètent. Ces corps célestes flottent en orbite dans notre système solaire, les plus gros s’apparentent même à des mini-planètes dont la formation s’est arrêtée. Leur étude nous permet d’en savoir plus sur les origines de la formation de notre planète, la Terre. Mais également d’entrevoir notre avenir : pourrions-nous survivre grâce aux ressources des astéroïdes ? Sont-ils la clé de l’avenir de l’humanité ?

Aujourd’hui la NASA, l’ESA et des sociétés privées comme Space X ou Blue Origin investissent dans les technologies les plus sophistiquées pour développer une nouvelle ruée vers l’or : l’eau et les minéraux contenus par ces amas rocheux et métalliques pourraient bien être essentiels à l’homme dans le futur.

Mission Astéroïdes, le 22 octobre sur France 5, c’est un véritable voyage au-delà de nos frontières, un voyage dans l’espace qui nous offre un nouvel horizon.