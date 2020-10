« Quand l'hôpital retient son souffle » à voir sur France 5 dans “Le monde en face” le 10 novembre

Mardi 10 novembre à 20:50 sur France 5, “Le monde en face”, présenté par Marina Carrère d'Encausse, proposera le documentaire « Quand l'hôpital retient son souffle » réalisé par Isabelle Wekstein et Olivier Taïeb.

Au coeur du plus grand hôpital d’Europe, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, le combat contre l’épidémie de Covid a mobilisé l’ensemble des personnels. A l’occasion de la crise sanitaire mondiale, “Le monde en face” a cherché à comprendre comment l’hôpital public fonctionnait et comment il tenait alors qu'il était déjà en difficulté. A titre exceptionnel, une équipe de tournage a filmé en immersion pendant plusieurs semaines, jour et nuit, dans le service de pneumologie, médecine intensive et réanimation médicale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, situé dans le bâtiment Éole.

Au-delà de leur fonction, qui sont ces femmes et ces hommes qui constituent le personnel soignant et non soignant : médecins, infirmier-e-s, aides-soignant-e-s, cadres de santé, internes, personnel administratif et technique ...?

Ce film sans tabou, donne aussi la parole aux invisibles de l’hôpital. Il raconte le combat quotidien contre la maladie et la mort, mais aussi les moments de joie et les succès. Il montre les débats sur la question complexe et quotidienne de l’acharnement thérapeutique. C’est le récit de la formidable prouesse humaine, scientifique et technique de cette micro-société qu'est l'hôpital.

Avec la voix de Benjamin Biolay.