« Zooparc de Beauval : au coeur de la machine », mercredi 11 novembre sur RMC Découverte

A découvrir mercredi 11 novembre à 21:05 sur RMC Découverte, le documentaire inédit « Zooparc de Beauval : au coeur de la machine » réalisé par François Cardon.

Placé dans le TOP 5 des plus beaux zoos du monde, le ZooParc de Beauval multiplie les aménagements pour le bien-être de ses animaux.

Le dernier en date : un dôme équatorial de 1 hectare entièrement vitré avec une température de 26° en été comme en hiver.

Pour construire cette structure hors normes, architectes et techniciens ont multiplié les prouesses et utilisé les matériaux les plus performants. Un chantier exceptionnel pour un défi aussi logistique que humain que François Cardon a suivi durant plus de deux ans !

A l’arrivée, des installations incroyables : aquariums géants, volières gigantesques, bassins à vision sous-marine… qui font le bonheur des 800 espèces qui peuplent le zoo et de près de 2 millions de visiteurs qui viennent s’émerveiller chaque année devant le grand spectacle de la nature.

Dans ce documentaire inédit découvrez les coulisses de la construction de cette infrastructure aux dimensions hors normes.