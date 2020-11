« De Charlie Hebdo au Bataclan, les derniers secrets des attentats de 2015 », mercredi soir sur C8 (vidéo)

Mercredi 4 novembre à 21:15, C8 diffusera le document « De Charlie Hebdo au Bataclan, les derniers secrets des attentats de 2015 ».

En 2015, de la tuerie de Charlie Hebdo, aux massacres des terrasses de café et du Bataclan, la France a été frappée par la pire vague d’attentats de son Histoire. Ces attaques, perpétrées par les djihadistes d’Al Quaida et de Daesh, plongent la nation dans le sang, la peur et le chagrin. Elles sont annoncées comme des représailles aux provocations faites à l’islam et à son prophète et comme une vengeance à la politique de la France contre les groupes terroristes. La menace était connue, les autorités la savaient imminente, mais les services de police et de renseignement n’ont pas su la déjouer.

Le président François Hollande nous confie comment il a vécu l’épreuve du pouvoir face à cette violence et il nous dévoile les coulisses de cette effroyable vague d’attentats. Bernard Cazeneuve, Anne Hidalgo, le procureur François Molins, ainsi que le général Denis Favier et Jean-Michel Fauvergue, patron du RAID mêlent leur voix aux témoignages bouleversants des victimes du fanatisme islamiste.

La tragédie du 13 novembre 2015 est racontée par ceux et celles qui l’ont vécue.

Un film de Jérôme Korkikian, produit par Jacques Aragones - tv presse productions.