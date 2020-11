« Le tombeau de Toutankhamon, un mystère révélé », jeudi 5 novembre sur France 5

A voir ce jeudi 5 novembre à 21:05 sur France 5 dans “Science grand format”, le document « Le tombeau de Toutankhamon, un mystère révélé ».

C'est dans la Vallée des Rois, bout de désert aride en face de Louxor qu'a été faite, le 04 novembre 1922, l'une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps. Près de cent ans après la mise au jour du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter, grâce aux dernières technologies de colorisation, ce documentaire exceptionnel va redonner vie et couleurs aux films et aux photographies pris lors de la découverte et de l’inventaire des objets.

Ces films immortalisés par le caméraman anglais Harry Burton nous offrent un témoignage spectaculaire. La découverte de 13 heures de films documentaires et 14 000 photos au Metropolitan Museum of Art de New York permettront de raconter le plus grand évènement archéologique du 20ème siècle sous un angle totalement inédit.

Le trésor retrouvé par l'archéologue Howard Carter et son mécène Lord Carnarvon, que tout opposait sauf la passion de l’égyptologie, a déclenché dans le monde entier un engouement pour toutes « les choses égyptiennes ». Et Burton était si convaincu que l’image animée (une technologie encore balbutiante à cette l’époque) serait vitale pour la publicité et la préservation de la découverte, qu’il s’est rendu à Hollywood pour rencontrer les meilleurs cinéastes et apprendre leur métier.

France 5 vous propose redécouvrir jeudi soir cette aventure extraordinaire comme l’ont vécu Howard Carter et son mécène à l’époque, grâce à des images uniques et d’une telle modernité qu’on a du mal à imaginer qu’elles ont été tournées il y a près d’un siècle ...

A la suite de ce documentaire, France 5 rediffusera « Toutankhamon, les secrets du pharaon : le masque funéraire ».

Le masque mortuaire de Toutankhamon est le plus célèbre de tous les objets découverts dans sa tombe. Mesurant 54 cm de haut et 39 de large, sa facture et sa singularité en font un objet d'une valeur inestimable. Toutankhamon est mort jeune, laissant peu de temps à son entourage pour fabriquer son masque et rassembler ses objets funéraires. Tout porte à croire que Toutankhamon a été inhumé dans un cercueil d'emprunt, placé dans un sarcophage trop petit, et une grande partie du mobilier de son tombeau ne lui était pas destinée. Le masque lui-même a longtemps été l'objet de controverses et certains affirment même qu'il aurait été conçu pour sa mère Nefertiti. Aujourd'hui, les analyses de Christian Eckman font définitivement taire les polémiques.