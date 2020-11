Soirée spéciale Patrick Sébastien sur C8, vendredi 21 novembre à partir de 21:15

C8 vous donne rendez-vous le samedi 21 novembre à 21:15 pour une soirée exceptionnelle consacrée à l’une des personnalités préférées des français, Patrick Sébastien. En prime le documentaire inédit « Sébastien à la télé c'est fou ! » suivi du “Grand Bluff”, l’émission culte des années 90.

« Sébastien à la télé c'est fou ! »

Carnaval, Farandole, Sébastien, c’est fou ! Le Grand Bluff, De l’Autre Côté du Miroir, C’est Show, Les Années Bonheur, Le Plus Grand Cabaret du Monde, Ze Fiesta... autant d’émissions qui ont marqué l’histoire de la télévision ! Tout à la fois imitateur, animateur, producteur et chanteur, Patrick Sébastien, en 35 ans de carrière à la télévision, n’a jamais cessé d’innover, de surprendre et de divertir les

millions de téléspectateurs qui lui sont toujours restés fidèles.

Pour la première fois, Patrick Sébastien a accepté de replonger dans ses archives et de partager avec nous ses plus belles émotions et ses meilleurs souvenirs à la télévision. Il nous fera également pénétrer dans les coulisses de ses émissions devenues culte.

Au programme,des imitations et des parodies totalement bluffantes réalisées par Patrick Sébastien mais aussi par de très nombreuses stars du cinéma, de la chanson et de la télévision, des moments inoubliables avec des hommes politiques venus faire le show en plateau, des sketchs hilarants interprétés par des humoristes découverts par Patrick Sébastien, des numéros visuels époustouflants, des

chansons populaires et surtout beaucoup de bonne humeur. Le temps d’une soirée exceptionnelle toutes les stars ainsi que leurs sosies seront réunis sur C8 pour une grande fiesta !

“Le Grand Bluff”

En 1992, Patrick Sébastien se déguise et piège les animateurs de télévision Jean-Pierre Foucault, Patrick Roy, Michel Drucker, Philippe Risoli, Christian Morin et bien d’autres. L’émission réalisera

un record historique d’audience pour un programme de divertissement avec 17,5 millions de téléspectateurs et entrera même dans le livre Guinness des records.