“Faites entrer l’accusé” : « Le tueur de la gare de Perpignan », dimanche 15 novembre sur RMC Story

Dimanche 15 novembre à 21:05, Rachid M’Barki et Dominique Rizet vous proposent de découvrir une nouvelle enquête inédite de “Faites entrer l’accusé” sur RMC Story.

Dans ce nouveau numéro inédit, Rachid M’Barki et Dominique Rizet reviennent sur l’affaire des « disparues de Perpignan ».

Jacques Rançon, c’est le nom du tueur en série qui va échapper à la PJ de Perpignan pendant 17 ans. Son « terrain de jeu » : le quartier de la gare à Perpignan. Ses proies ? « Les jeunes et jolies brunes, à gros seins ». Des femmes qu’il a tuées et dépecées avec une « précision » qui a trompé les experts et lancé, pendant des années, les policiers sur la piste d’un chirurgien ou d’un boucher fou …

Un assassin, hors norme, condamné à perpétuité avec 22 ans de sûreté en 2018, mais dont le bilan criminel pourrait encore s’allonger.

“Faites entrer l’accusé”, « Le tueur de la gare de Perpignan », dimanche 15 novembre à 21:05 sur RMC Story.