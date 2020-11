“Science grand format” : « Notre corps, ce réseau social », jeudi 19 novembre sur France 5

Jeudi 19 novembre à 20:50, France 5 nous embarque pour un voyage à la découverte de l'étonnante machinerie de notre corps dans “Science grand format”.

Plus la science avance, plus on découvre que nos organes entretiennent une communication constante les uns avec les autres. Les os parlent au cerveau, les muscles discutent avec le système immunitaire ; les reins supervisent notre équilibre sanguin. Chaque partie de notre corps participe activement à cet extraordinaire réseau social dans lequel les organes postent, tweetent, et s'envoient des textos, afin de coopérer, réagir et se mobiliser.

Autrefois, on pensait que chaque organe assurait une mission unique et participait de façon mécanique et routinière à notre équilibre. On imaginait qu'une seule tour de contrôle, le cerveau, dirigeaient tous ces éléments différents.

Mais aujourd'hui, la science décode peu à peu le langage qui permet à nos organes de se parler entre eux, et c'est au cœur de ces conversations secrètes que nous convie ce film. Une immersion ponctuée d'images exclusives qui révolutionnent la compréhension de notre corps.