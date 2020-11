Le dernier road trip de Johnny Hallyday à voir sur France 3 vendredi 11 décembre (vidéo)

Vendredi 11 décembre, France 3 proposera à partir de 21:05 une soirée spéciale consacrée à Johnny Hallyday avec deux documentaires.

21:05 : Johnny Hallyday, à nos promesses - Le Dernier Voyage

En septembre 2016, Johnny Hallyday décide de repartir pour une nouvelle traversée des Etats-Unis à moto. De la Nouvelle-Orléans jusqu’à Los Angeles, le réalisateur François Goetghebeur a filmé ce road trip.

Ce documentaire-événement est le récit du dernier voyage de Johnny raconté par ses compagnons de route, ses amis de toujours. Un portrait inédit de Johnny à travers ce qui l’a toujours fait vibrer depuis l’enfance : l’Amérique. Les grands espaces, le rock’n roll, le cinéma, les héros, la liberté… Chaque étape du road trip est l’occasion d’ouvrir un nouveau chapitre de ce fameux rêve américain qui a façonné la légende de la plus grande idole française de tous les temps.

Un voyage en immersion

L’idée maitresse du film est de faire vivre le road trip de l’intérieur, en immersion. La caméra embarquée filme au plus près les visages des motards battus par les vents. Les roues des motos dévorent le macadam et les paysages défilent à toute vitesse. Puis, à l’occasion d’un stop, d’une étape, on se pose, on prend place à la table du groupe, on visite, on partage des moments de vie… pour mieux repartir ! Vivre l’aventure comme si on y était avec un seul mot d’ordre : que Johnny nous fasse vibrer encore une fois !

Des amis, un récit

Les amis que Johnny a choisis pour l’accompagner lors de son ultime road trip sont les mêmes qui étaient présents dans les derniers instants pour visionner le film à ses côtés. Leurs témoignages ponctuent chaque étape du voyage. Ils nous détaillent le parcours, nous confient les difficultés rencontrées, partagent les bons souvenirs et les anecdotes de ce voyage où Johnny est au centre du récit.

Chaque histoire nous fait avancer de quelques centaines de miles et nous apprend quelque chose de ce Johnny intime.

Pierre Billon, vieux pote de toujours, biker émérite, parolier. Il a écrit des dizaines de chansons pour Johnny.

Philippe Fatien, lui aussi, compte parmi les amis de longue date. À l’instar de Pierre Billon, il n’en est pas à son premier road trip avec Johnny.

Claude Bouillon, le plus âgé de tous, le plus touchant peut-être.

Billy, plus discret, mais très présent dans le quotidien de Johnny.

Sébastien Farran, l’ancien manager, hors normes.

Dimitri Coste, motard de style et photographe. C’est le petit nouveau de la bande.

23:00 : Johnny made in France

Le 9 décembre 2017, les Français disent leur dernier adieu à Johnny Hallyday.

Les fans comme les autres s’accordent alors pour reconnaître que Johnny a marqué l’histoire culturelle et sociologique du pays. La singularité du personnage et son œuvre le font entrer dans la légende. Le plus américain des chanteurs français symbolise à jamais les profondes transformations culturelles d’après-guerre ; mais, pour beaucoup, Johnny s’inscrit surtout dans une histoire intime.

Et nous réalisons le jour de sa mort que oui, nous étions tous de « la France de Johnny ». Parce que nous sommes nés avec lui, que certains sont même morts avec lui, nous avons grandi, aimé, pleuré et souffert dans la France de Johnny.