« Retiens Johnny » : le documentaire sur les plus grands fans de Johnny Hallyday à voir sur CANAL+

Mercredi 9 décembre à 23:00, CANAL+ diffusera « Retiens Johnny », un film documentaire émouvant et singulier qui met en lumière les plus grands fans de Johnny Hallyday, réalisé par Simon Depardon, Arthur Verret et Baptiste Drouillac.

Ce film est une virée post-Johnny qui décrit avec humour et respect leur ferveur et leur envie de chanter pour rester vivants.

À la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017, des milliers de fans, orphelins, éprouvent le besoin de se réunir pour faire revivre leur idole. À leur demande, l'église de la Madeleine ouvre ses portes et organise chaque mois, un hommage à l'intention du chanteur disparu. Simon Depardon et ses deux co-réalisateurs ont filmé la préparation de l’une de ces cérémonies au plus près.

Le film est à l’image de ses trois réalisateurs. Simon Depardon, jeune producteur de films documentaires, s’est entouré d’Arthur Verret et Baptiste Drouillac, tout juste sortis du conservatoire national d’art dramatique, pour réaliser leur film en totale immersion avec les fans de Johnny.

Simon, Arthur et Baptiste se sont réunis à l’église de la Madeleine pour réaliser ce film, leur premier. Avec une caméra, une perche et un micro-cravate, ils ont suivi les fans de Johnny qui organisent chaque mois, un hommage musical pour "l’idole des jeunes".

Note d'intention des réalisateurs

« Retiens Johnny » est né d’une idée simple : celle de filmer l’émotion suscitée par la disparition de Johnny Hallyday. En cinéma direct, sans voix-off ni interview, nous avons voulu donner la parole aux fans de Johnny qui se rassemblent chaque mois à l’église de la Madeleine pour célébrer leur idole.

Depuis le 9 décembre 2017, jour des obsèques de Johnny Hallyday, l’église de la Madeleine est devenue le théâtre d’une ferveur inédite. Elle réunit des admirateurs de Johnny venus de tout le pays. Des hommes et des femmes qui ont construit leur vie autour de cette passion et se retrouvent pour maintenir un lien communautaire, une formidable vie associative. Impliqués pendant deux ans dans l’organisation des différentes célébrations, notre engagement pour ce projet s’est renforcé au contact de ces personnes attachantes et émouvantes.

Au cœur du film, les fans et l’histoire de Baptiste, comédien et coréalisateur. Personnage romanesque au sein d’un documentaire « classique ». Son parcours nous permet d’accéder à l’intimité d’un monde où se côtoient des ouvriers, des artisans, des fonctionnaires, des apprentis, des retraités et des patrons ; un monde précieux où on cultive la simplicité, la sociabilité et la solidarité. À travers Baptiste et ses compagnons de route se dessine une nouvelle façon de vivre ses croyances, de combler le vide laissé par le départ de l’idole, mais aussi de « rester vivant » malgré les difficultés du quotidien ! Les fans de Johnny ne nous parlent pas que de chanson française, ils dressent le portrait d’une France multiple dans un contexte de fracture sociale. Ici, ils sont le cœur du film, à travers une foule recueillie et exaltée.

Au grè des rencontres leur « caméra stylo » s’est faufilée, fascinée, au cœur des conversations et des hommages rendus à Johnny. Grâce au dispositif pensé autour de Baptiste, ils ont pu recueillir les paroles précieuses des fans tout en faisant oublier la caméra. Plutôt que de s’adresser à un journaliste situé à côté du cadreur, ils bavardaient avec notre héros. Cette approche les a aidés à capter des moments honnêtes et simples qui n’auraient jamais pu être écrits. C’est leur hommage au cinéma direct.