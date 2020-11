“Faites entrer l’accusé” : « Le chevalier noir de Montigny-Le-Bretonneux », dimanche 22 novembre sur RMC Story

Dimanche 22 novembre à 21:05, Rachid M’Barki et Dominique Rizet vous proposent de découvrir une nouvelle enquête inédite de “Faites entrer l’accusé” sur RMC Story.

Dans ce nouveau numéro inédit, Rachid M’Barki et Dominique Rizet s’intéressent à l’affaire du « chevalier noir » de Montigny-Le-Bretonneux.

Philipe Pico, un homme marié, père de famille, disparait du jour au lendemain. L’histoire d’un crime presque parfait qui aurait pu rester inconnu et impuni, si son auteur n’était pas animé par des pulsions sexuelles le conduisant à être appréhendé 12 ans après les faits.

Quand Fabrice Motch est arrêté, c’était un pompier modèle de réputation, le capitaine dont rêvent toutes les casernes. Pourtant, des années durant, il a profité de son autorité pour abuser sexuellement de jeunes pompiers et de ses beaux-fils. L’homme a également tué au motif de « sauver » sa femme d’un ex-mari violent. Des crimes que le capitaine aurait pu poursuivre et cacher encore longtemps, si une jeune recrue et la soeur de Motch ne l’avaient pas dénoncé.

Faites entrer l’accusé, « Le chevalier noir », dimanche 22 novembre à 21h05 sur RMC Story.