« Palais de Monaco : les secrets de construction », mercredi 25 novembre sur RMC Découverte

A découvrir mercredi 25 novembre à 21:05 sur RMC Découverte « Palais de Monaco : les secrets de construction », un document inédit réalisé par Fabrice Buysschaert pour PATRICK SPICA PRODUCTIONS et RMC Découverte.

Édifié sur une falaise de plus de 60 mètres de haut, le Palais Princier domine Monaco et surplombe la mer. Les travaux débutés en 1215, toujours en cours aujourd’hui, constituaient à l’époque un défi d’envergure : la construction d’une imposante forteresse pour défendre la République génoise d’éventuelles attaques menées par ses ennemis.

Quelles structures ont été imaginées et conçues pour protéger et rendre autonome cette forteresse en cas de siège ? Comment maîtres d’oeuvres et ouvriers de l’époque ont-ils pu bâtir des fondations aussi profondes dans ce monstrueux rocher ?

Découvrez à travers ce documentaire inédit, le récit de cette aventure traversant près de sept siècles, avec pour écho et décor la maison Grimaldi.