« Jean-Pierre Pernaut, une histoire de la télévision... française », vendredi 18 décembre sur TF1

Vendredi 18 décembre à 14:00, à l'occasion du dernier JT de 13H de Jean-Pierre Pernaut, TF1 diffusera le documentaire « Jean-Pierre Pernaut, une histoire de la télévision... française » réalisé par Michel Izard, Thierry Gippet et Bertrand Lachat.

C'est un regard sur sa vie de journaliste. Un regard subjectif porté par le reporter Michel Izard qui le connaît bien et qui travaille avec lui depuis 30 ans. Le seul interlocuteur de ce film documentaire est Jean-Pierre Pernaut lui-même qui parle de son métier et de son journal.

Nous allons le suivre pendant une journée de travail, dans l'intimité de la fabrication du journal et nous allons retracer en parallèle 48 ans de carrière : ses débuts à l'ORTF d'Amiens Picardie en 1972, les premiers pas à TF1 avec Yves Mourousi, le remplacement de la star Mourousi et l'invention du 13h et les 33 ans aux commandes du JT.

Nous voyagerons dans les archives. C'est aussi une tranche de l'histoire du monde qui va défiler de la chute du mur de Berlin aux attentats terroristes en France. Jean-Pierre Pernaut nous parlera de sa passion, ses choix, son image et son succès.

Nous entrerons au cœur du Journal avec cette question : est-ce que le 13 Heures ressemble à Pernaut ou est-ce Pernaut qui ressemble au 13 Heures ou sont-ce les deux qui se confondent ?

« Jean-Pierre Pernaut, une histoire de la télévision... française » un document à ne pas manquer vendredi 18 décembre à 14:00 sur TF1.

