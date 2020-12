Notre-Dame de Paris, la soirée de Noël de France 2 avec Stéphane Bern, jeudi 24 décembre

Jeudi 24 décembre à partir de 21:05, Stéphane Bern vous accompagnera pour la soirée du réveillon de Noël qui sera consacrée à Notre Dame de Paris.

La soirée s’ouvrira par le documentaire « Notre-Dame de Paris, l’Epreuve des Siècles », qui offre, avec la voix de Sophie Marceau, un spectaculaire voyage remontant le temps et l’histoire incroyable et fascinante de la construction de Notre-Dame de Paris, une épopée de plus de 8 siècles.

A la suite de cette œuvre de référence, les téléspectateurs pourront poursuivre cette plongée au cœur de Notre-Dame au travers du documentaire « Lieux de légende : Notre-Dame de Paris ».

Enfin, France 2 offrira un concert unique et inédit réalisé à l’intérieur même de la cathédrale. Cet événement, organisé main dans la main avec l’Archevêché de Paris et produit par les équipes de france.tv studio, est une exclusivité pour le public français, mais aussi international, grâce à la reprise du concert dans de nombreux pays. C’est la première fois depuis l’incendie qu’un tel événement prendra place dans Notre-Dame de Paris. Les équipes de France Télévisions ont pu ainsi capter ce grand concert, qui réunit la Maîtrise Notre-Dame de Paris, dirigée par Henri Chalet, l’organiste de la cathédrale, Yves Castagnet, ainsi que Gautier Capuçon et Julie Fuchs, que les téléspectateurs de France 2 auront eu le plaisir de retrouver, quelques jours auparavant, dans l’édition 2020 de Prodiges.

Ce concert sera suivi de la messe de minuit en direct de Rome.

21:05 « Notre-Dame de Paris, l’Epreuve des Siècles »

Le 15 avril 2019, le monde entier, abasourdi, a bien cru que la plus célèbre des cathédrales, joyau de l’architecture gothique, symbole universel de la France et de l’histoire de Paris, allait disparaître. Alors que s’engage le temps de la reconstruction de ce chef d’œuvre, France 2 offre aux téléspectateurs un spectaculaire voyage au cœur de son incroyable et fascinante histoire.

Dans ce spectaculaire récit inédit en animation 3D, Notre-Dame de Paris, incarnée par la voix de Sophie Marceau, prend la parole pour nous raconter sa tumultueuse histoire et ses métamorphoses. Une épopée de plus de huit siècles, qui nous fait découvrir un Moyen Âge lumineux. Un hommage à tous ses bâtisseurs, jusqu’au dernier d’entre eux : Viollet-le-Duc. Un message pour tous les bâtisseurs, maîtres d’œuvre, ouvriers, compagnons du devoir… d’aujourd’hui et de demain, qui vont à leur tour se surpasser pour reconstruire Notre-Dame de Paris.

Raconté par Sophie Marceau, écrit et réalisé par Emmanuel Blanchard.

22:45 « Lieux de légende : Notre-Dame de Paris »

Avec 20 millions de visiteurs par an qui flânent devant son parvis, cette cathédrale est l'un des monuments historiques les plus visités d'Europe. Elle a été le témoin des heures les plus sombres mais aussi des plus glorieuses de la nation. Portrait de ce lieu mythique avec des images exceptionnelles du choeur, de la sacristie, de la charpente datant du XXIIème siècle et de la flèche, dont l'effondrement a fait le tour des journaux télévisés et des réseaux sociaux.

Un document 13h15, le dimanche signé Karine Comazzi, Frédéric Capron et Oktay Sengul. Rédacteur en chef Jean-Michel Carpentier. Rédactrice en chef adjointe Agnès Gardet.

23:30 « Notre-Dame de Paris : le concert de Noël »

La Maîtrise Notre-Dame de Paris, dirigée par Henri Chalet, l'organiste de Notre-Dame de Paris, Yves Castagnet, le violoncelliste Gautier Capuçon et la soprano Julie Fuchs interprèteront :