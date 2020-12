« Un Noël en Alsace » à découvrir sur France 3 dimanche 20 décembre

A découvrir dimanche 20 décembre à 16:10, « Un Noël en Alsace », un document réalisé par Vincent Depouy, produit par France 3 Grand-Est et Seppia production.

Des lumières scintillantes aux parfums de vin chaud, des arômes de cannelle à la lueur des bougies, des sapins vosgiens parés de mille couleurs aux façades dignes d'un conte de fée… L'Alsace se transforme durant la période de l'avent en véritable pays de Noël.

A travers trois types de regards, incarnés par des Alsaciens d'origine ou bien fraichement débarqués, nous découvrirons un territoire traversé par une histoire sans pareil, des traditions bien ancrées et la grande générosité de ses habitants. Une famille alsacienne typique nous fera découvrir les traditions alsaciennes de Noël , un étudiant venu d'ailleurs portera un regard neuf et ingénu sur son premier Noël alsacien, enfin, la blogueuse culinaire alsacienne Leila Martin nous initiera à la gastronomie alsacienne en cette période de fêtes.

En suivant nos guides, nous découvrirons les secrets de bredele réussis, nous saliverons devant du foie gras d'oie d'Alsace et nous foulerons les pavés de Kaysersberg, village préféré des Français et cité de caractère, dont les décorations de Noël y seront plus belles que jamais.

Joie et émerveillement pour fêter ensemble un Noël en Alsace.