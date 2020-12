Samedi 5 décembre à 10:35, TF1 rendra hommage à Valéry Giscard d'Estaing avec la diffusion du documentaire inédit « Les années Giscard ».

Ce documentaire retrace la carrière politique de celui qui se voulait le « Kennedy » français. C'est le parcours d'un homme politique pressé qui fut le plus jeune président de la Vème République avant Emmanuel Macron.

Son fils Louis et certains de ses proches, Jean-Pierre Raffarin, Dominique Bussereau, Mme Anne d'Ornano, Jean Frydman, Patrice Duhamel... témoignent de l’homme politique qu’il a été et racontent aussi ses rendez-vous ratés avec le peuple de France. Valéry Giscard d'Estaing n’a pas toujours été compris et reconnaît lui-même du bout des lèvres quelques erreurs d’appréciation.

« Les années Giscard » ou l'itinéraire d'un surdoué de la politique qui a voulu transformer la France dans l'après 68 et se faire aimer des Français. Et qui ne s'est jamais vraiment remis de ne pas être réélu.

L'équipe de TF1 a tourné dans des lieux emblématiques comme dans la mairie de Chamalières, ou encore dans les bureaux de son ancienne permanence de campagne...

Documentaire inédit d'Isabelle Marie, Eric Delpech, Sophie Hernandez et Serge Jou.