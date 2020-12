“Dans les secrets des monuments de France” : Marseille & Nice, mercredi 9 décembre sur RMC Découverte

A travers cette nouvelle série documentaire, partez à la découverte de plusieurs villes de France et plongez au coeur des monuments emblématiques ayant été le théâtre d’innovations et d’avancées architecturales majeures.

Pour débuter cette série, deux villes méditerranéennes : Marseille et Nice. Explorez les coulisses de ces lieux et découvrez l’histoire méconnue de leurs chantiers et constructions mais aussi leur rôle dans la grande Histoire de France.

Au fil des semaines, les téléspectateurs de RMC Découverte pourront explorer l’incroyable patrimoine des villes de Bordeaux, Lyon, Lille et Strasbourg.

21:05 Marseille

Ville antique à l’histoire tumultueuse, Marseille possède un patrimoine architectural hors du commun, reflet de la puissance de la cité phocéenne : des monuments emblématiques connus de tous, dont on ignore pourtant souvent l’origine et les contraintes de conception. Que ce soit la basilique Notre-Dame de la Garde, le château d’If, ou les citadelles du Vieux-Port, chaque monument a défié les limites imposées par les techniques de l'époque.

22:05 Nice

Nice est une cité balnéaire à l’architecture exceptionnelle, terrain de jeu des bâtisseurs les plus extravagants de la Belle Époque, mais aussi des plus talentueux ingénieurs militaires dès le XVIe siècle. Parmi les édifices les plus emblématiques, trois d’entre eux rappellent la capacité des hommes à repousser les limites de la construction, façonnant des prouesses architecturales devenues de véritables symboles, comme l’Hôtel Negresco, la majestueuse cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas, ou encore le fort du Mont Alban.