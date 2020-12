« Les duos mythiques de la télévision » à découvrir sur France 3 vendredi 1er janvier 2021

Vendredi 1er janvier 2021 à 21:05, France 3 diffusera « Les duos mythiques de la télévision », un documentaire divertissant inédit réalisé par Christophe David.

C'est à deux qu'ils sont entrés dans la légende du petit écran…

Ce documentaire divertissant propose de revenir sur les duos cultes de la télévision française avec leurs meilleurs moments, leurs plus beaux imprévus et leurs fous rires inoubliables. Un voyage des années 60 à aujourd’hui où nous découvrirons les secrets de cette alchimie si particulière qui offre à 2 talents de se compléter merveilleusement pour le bonheur des téléspectateurs !

Les années 60 : les premiers duos de légende

C’est la décennie pendant laquelle la télévision devient réellement grand public. En famille, entre voisins, on se retrouve souvent devant le petit écran pour partager un moment avec les vedettes de l’époque. Et des duos mythiques vont naître : Léon Zitrone & Guy Lux mais aussi Jacques Martin & Jean Yanne.

Les années 70 : les duos de l’âge d’or

Le petit écran se modernise et trône au milieu du salon chez la plupart des Français. Les téléspectateurs vont découvrir une avalanche de duos de talents : Jacqueline Maillan & Sophie Desmarets, Denise Fabre & Garcimore, Pierre Desproges & Daniel Prévost, Thierry Le Luron & Pierre Desproges, « les vieux du Muppet’s Show » Statler et Waldorf, le couple de producteurs Maritie et Gilbert Carpentier.

Les années 80 : les duos stars des années 80

Les années 80 marquent la montée de l‘individualisme et, pourtant, la télévision n’a jamais autant raffolé des duos : Yves Mourousi & Marie Laure Augry, Véronique & Davina, Thierry Roland & Jean-Michel Larqué, Pierre Bellemare & Maryse Corson, Igor & Grichka Bogdanoff, Maïté & Micheline, Christophe Dechavanne & Patrice Carmouze, Philippe Gildas & Antoine de Caunes.

Les années 90 : les duos sans complexe

Divertir est la mission prioritaire de la télévision de l’époque : c’est donc sous le signe de l’humour que la plupart des duos phares de la télévision des années 90 vont se faire connaître : Antoine de Caunes & José Garcia, Kad Merad & Olivier Baroux, Virginie Lemoine & Laurent Gerra, Thierry Ardisson & Laurent Baffie, Yvan Le Bolloc’h & Bruno Solo.

Les duos des années 2000

Multiplication des chaînes, fragmentation du public, nouveaux supports de diffusion de contenu… il est de plus en plus difficile de fédérer et de parler au plus grand nombre. Pourtant, certains duos ont réussi le tour de force de séduire et rassembler tous les publics : Marina Carrère d’Encausse & Michel Cymès, Marc-Olivier Fogiel & Ariane Massenet, Pascal Bataille & Laurent Fontaine…

Avec les témoignages de Thierry Ardisson, Marie-Laure Augry, Igor et Grichka Bogdanoff, Yvan Le Bolloc'h et Bruno Solo, Patrice Carmouze, Sophie Darel, Christophe Dechavanne, Jean-Pierre Dionnet, Pierre Douglas, Marc Olivier Fogiel, Danièle Gilbert, Jacky, Virginie Lemoine, Bernard Mabille, David Martin, Ariane Massenet, Véronique de Villèle.

Et le regard professionnel de Thierry Moreau et Isabelle Morini-Bosc.