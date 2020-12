“Passage des Arts” : soirée culture avec la cheffe d'orchestre Laurence Equilbey, samedi 12 décembre sur France 5

Samedi 12 décembre à partir de 20:50 “Passage des Arts” proposera sur France 5 une soirée consacrée à la cheffe d’orchestre Laurence Equilbey. Au programme, un document inédit suivi de l'opéra symphonique « Pastoral for the planet ».

Pionnière, Laurence Equilbey est l’une des très rares femmes cheffes d’orchestre au monde et la seule à avoir créé deux ensembles, reconnus aussi bien en France que sur les scènes internationales : Insula orchestra et le choeur accentus.

20:50 “Influences, une histoire de l'art au présent” : « Laurence equilbey, pour la beauté du geste »

Laurence Equilbey est de celles qui font bouger les lignes. Pionnière, elle est l’une des très rares femmes cheffes d’orchestre au monde et la seule à avoir créé deux ensembles, reconnus aussi bien en France que sur les scènes internationales : Insula orchestra, un orchestre sur instruments d’époque en résidence à La Seine Musicale, et le chœur accentus qui fêtera bientôt ses 30 ans. Mais ce qui distingue particulièrement la cheffe, c’est qu’elle aime proposer au public des créations audacieuses, alliant perfection musicale et mise en scène spectaculaire.

C’est le cas du spectacle « Pastoral for The Planet », un hommage à la nature qui commence musicalement par des orages et des tempêtes pour arriver à la « Symphonie n°6 » dite « Pastorale » de Beethoven. Laurence Equilbey retrouve ses complices metteurs en scène catalans de la Fura dels Baus pour ce nouveau pari qui a exigé deux ans de travail pour aboutir à une création innovante : immersive grâce à des projections à 360° dans la salle de concert et interactive puisque c’est le public lui-même qui décide de la fin du spectacle. Un projet hors norme donc pour célébrer le 250ème anniversaire de la naissance de Beethoven et également pour alerter sur la thématique de l’urgence climatique.

Laurence Equilbey nous ouvre les portes de La Seine Musicale pour suivre en immersion avec elle et ses équipes les grandes étapes du processus de création que ce soit en coulisses, en répétitions et sur scène. Une formidable opportunité qu’elle nous offre pour saisir son travail de direction d’orchestre.

Un document écrit et réalisé par Marie Guilloux.

23:20 Pastoral for The Planet

Pour Laurence Equilbey et Insula Orchestra, la musique, même écrite au 19ème siècle, est d’aujourd’hui.

Avec la Fura dels Baus et Carlus Padrissa, ils ont imaginé un spectacle qui rentre en résonnance avec la musique du siècle de Beethoven et les préoccupations contemporaines.

Pastoral for the Planet, est un Opéra Symphonique, un savant programme musical mis en scène par la troupe délirante de la Fura dels Baus, qui parle de nous, d’écologie, de la fin d’un monde et de la nécessaire reconstruction. Mapping, danse, La Seine Musicale s’immerge dans l’univers de la Fura au son de Beethoven. Un spectacle qu’ils ont voulu interactif jusque dans la salle puisque le public lui-même pouvait choisir la fin du spectacle.

Ce spectacle hors norme ose les mélanges des genres en gardant une grande exigence musicale.