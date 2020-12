“Faites entrer l’accusé” : « Robert Le Dinh, le saint élu et ses adeptes », dimanche 13 décembre sur RMC Story

Dimanche 13 décembre à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire “Faites entrer l'accusé” de 2010 consacré à Robert Le Dinh.

Pendant près de vingt ans, Robert Le Dinh, souvent surnommé Tang, a régné en maître absolu sur une communauté d’une cinquantaine de fidèles dans un petit village de l’Ariège.

Mais le 30 avril 2007, un couple brise la loi du silence et porte plainte : travaux forcés, humiliations, escroqueries et surtout abus sexuels, mari et femme racontent aux gendarmes le mode de fonctionnement autocratique de la secte.

La mainmise du gourou sur ses adeptes est si forte que peu d’entre eux osent témoigner contre lui. Face à l’omerta, la justice a bien du mal à réunir des preuves et à rendre un jugement.