« La véritable histoire du Comte de Monte-Cristo », mardi 15 décembre sur RMC Story

Mardi 15 décembre à 21:05, RMC Story vous proposera de découvrir la véritable histoire du Comte de Monte-Cristo dans un documentaire inédit réalisé par Mitchell Rosenbaum.

Le célèbre roman d’Alexandre Dumas a connu un incroyable succès au moment de sa parution. Au point qu’il est dit que le grand écrivain a fait oeuvre de plagiat. Pour se défendre, Dumas explique avoir tiré son inspiration d’une histoire vraie, relatée par un archiviste de la préfecture de police de Paris.

Une histoire qui offre clairement la même trame narrative : un certain Picaud, cordonnier trahi par des « amis » jaloux à la veille de son mariage, sera emprisonné à tort et rencontrera en prison un abbé qui lui lèguera sa fortune. Ensuite libéré, ce fameux Picaud passera tout le reste de sa vie à mener une vengeance sanglante et macabre.

Mais contre toute attente, il semble que cette histoire considérée comme vraie par Alexandre Dumas ne soit finalement pas réelle mais bien une création romanesque.

Alexandre Dumas a-t-il vraiment fait oeuvre de plagiat sans s’en rendre compte ? Quelle est la part de vérité et la part de fiction entre son personnage et cet homme, Picaud, effectivement emprisonné selon les archives ?

Grâce à des documents exclusifs et à l’éclairage d’historiens, ce documentaire inédit retrace les mystérieuses origines du plus grand roman français du 19e siècle, « Le Comte de Monte-Cristo ».