“Dans les secrets des monuments de France” : Lyon & Lille, mercredi 16 décembre sur RMC Découverte

A travers cette nouvelle série documentaire, RMC Découverte vous propose de partir à la découverte de plusieurs villes de France et plongez au coeur des monuments emblématiques ayant été le théâtre d’innovations et d’avancées architecturales majeures. Les deux villes mises à l’honneur cette semaine : Lyon et Lille.

21:05 Lyon

Située entre le Rhône et la Saône, Lyon témoigne à travers ses monuments, d’une riche histoire architecturale de 2 000 ans. Véritable miroir de Rome, la ville qui s’appelait alors Lugdunum, est un laboratoire à ciel ouvert pour les bâtisseurs visionnaires : théâtres et aqueducs, ces mégastructures ont façonné la ville.

Aujourd’hui, Lyon est également une ville de symboles architecturaux à commencer par la basilique de Fourvière accrochée à la montagne. Ville commerciale et convoitée, elle est protégée de toutes parts. Les ingénieurs militaires sont parvenus à construire le fort de Bron ultra résistant à l’aide de matériaux capables d’absorber la puissance des boulets ennemis.

22:10 Lille

A Lille, trois monuments racontent l’histoire de la ville et la capacité des hommes à repousser les limites de la construction. La citadelle Vauban, chef d’oeuvre de l’art militaire, protégée par un redoutable système d’inondations défensives. La Vieille Bourse, dont les proportions parfaites et mystérieuses, les partis pris architecturaux novateurs, et les ornementations exubérantes ont marqué profondément et durablement l’architecture de la ville.

Et enfin, l’hôtel de ville et son beffroi, dont les impressionnantes dimensions et l’utilisation à grande échelle du béton armé ont nécessité le recours à d’incroyables prouesses techniques.