“Science grand format” : « Titanic, au coeur de l'épave », jeudi 17 décembre sur France 5

Jeudi 17 décembre à 20:50, France 5 vous propose dans “Science grand format” une plongée dans les abysses… pour une extraordinaire odyssée sous-marine au cœur de la plus célèbre des épaves, celle du plus légendaire des paquebots : le Titanic !

Le 1er septembre 1985, les Français (IFREMER, l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer ) et les Américains (Woods Hole Oceanographic Institution) découvraient l'épave du Titanic. Depuis cette date, l’épave la plus mythique du monde devient le Graal de tous les explorateurs des abysses. Pour la première fois, James Cameron - dans un entretien exceptionnel - et les héros du Titanic racontent leurs plus grandes expéditions et leur incroyable odyssée à 3800 mètres de profondeur, jusqu’à la toute dernière expédition en 2019.

Depuis sa découverte, la carcasse du transatlantique continue d’exercer une fascination immuable sur les scientifiques et les amoureux de récits d’aventure.

Dans une obscurité totale, à plus de 3800 mètres de fond, le paquebot est rongé par d’implacables bactéries qui, chaque jour, dévorent des centaines de kilos de fer… Aujourd’hui, 108 ans après son naufrage, la plus célèbre épave du monde est en danger. Le Titanic risque de disparaître à jamais. Certains annoncent sa désintégration d’ici 10, 20 ou 100 ans. Mais qu’en est-il vraiment ?

Grâce à des prises de vue sous-marines exceptionnelles et en partie inédites des expéditions de RMST Titanic, Inc., et des images de la dernière mission Titanic en août 2019, nous allons vivre l’expérience inouïe de ces plongées extrêmes.

Les données collectées par les chercheurs permettent de révéler – pour la première fois - une animation 3D de l’évolution de l’épave de 1912 à aujourd’hui, et d’établir une projection des restes du Titanic dans plusieurs centaines d’années.

Six grands explorateurs de l'épave, font parler les ruines du Titanic : Paul-Henry Nargeolet (chef d’expéditions, 30 plongées à son actif), Jean-Louis Michel (co-découvreur de l’épave), James Cameron (33 plongées), Anatoly Sagalevich (concepteur des sous-marins MIR, 57 plongées), Lori Johnston (microbiologiste, 6 plongées), Patrick Lahey (le dernier homme à avoir vu le Titanic, 3 plongées).

Le film dévoile les secrets et les exploits de leurs plongées : de l’enquête pour localiser le Titanic, aux expéditions de James Cameron qui ont permis d’éclairer l’épave comme un plateau de cinéma et de pénétrer à l’intérieur au moyen de robots, jusqu'à la chasse aux trésors pour remonter les précieuses reliques.

Comment ces pionniers, complices et parfois rivaux, sont-ils parvenus à leurs fins ? Comment dans leur quête miraculeuse ont-ils révolutionné les techniques d’exploration sous-marine ? Leurs travaux sur les bactéries à l'appétit gargantuesque permettront-ils de connaître l’espérance de vie de l’épave ?

Un documentaire inédit de Thomas Risch / Nicolas Glimois / Laurent Portes.