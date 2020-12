“Passage des arts” : « Alexandre Dumas le flamboyant », samedi 19 décembre sur France 5

Pour célébrer le 150e anniversaire de la mort d'Alexandre Dumas, Claire Chazal vous proposera, ce samedi 19 décembre à 22:25 dans “Passage des arts” sur France 5, de découvrir le documentaire « Alexandre Dumas le flamboyant » qui égraine dix années de la vie d’Alexandre Dumas.

Alexandre Dumas (1802/1870) est l’auteur français le plus populaire du XIXème siècle. Ses deux œuvres principales Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo ont été traduites dans toutes les langues et ce depuis leur parution en 1844/45.

Pour célébrer le cent cinquantième anniversaire de sa mort, ce film égraine dix années de la vie d’Alexandre Dumas de 1842 à 1852. C’est à dire du début de la collaboration qu’il entretiendra avec Auguste Maquet jusqu’à son exil Bruxellois dont il ne reviendra qu’en 1853.

Ces dix années sont un condensé de l’existence toute entière de l’écrivain, de la gêne à la richesse puis de la gloire à la banqueroute. Dix années qui résument une vie aussi extravagante et pleine de rebondissements que celles qu’il inventera pour ses héros. Dix années de boulimie créative et d’un appétit de vivre hors norme.

Nous le suivrons dans ses pérégrinations à travers l’Europe, de Florence à Montecristo dont il conservera le nom pour son futur roman, de Marseille siège des mousquetaires, à Saint-Germain en Laye, de Paris à Bruxelles.

Un voyage dans la vie et dans la création de celui qu’on peut considérer comme le tout premier showrunner de l’histoire de la fiction et le père de nos séries actuelles.

Un documentaire écrit et réalisé par : Jean-Frédéric Thibault et Arnaud Xainte / Production : Illégitime Défense avec la participation de France televisions.