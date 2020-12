La 3ème saison de “Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie” arrive sur C8 le 9 janvier

Samedi 9 janvier à 21:05, C8 débutera la diffusion de la 3ème saison de l'émission “Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie” présentée par Sandrine Arcizet et Élodie Ageron.

Chaque année plus de 100 000 animaux sont abandonnés en France, dont près de la moitié, l’été . L’année dernière, les refuges de la SPA ont recueilli plus de 46 000 animaux. Et, grâce aux efforts constants des agents animaliers, oeuvrant chaque jour à leur bien-être, le nombre d’adoptions a battu tous les records (près de 43 000 en 2019).

La série “Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie” revient avec une troisième saison et en nouveauté, l’immersion dans un quatrième refuge de la SPA.

Après Plaisir dans les Yvelines, Morée dans le Loir-et-Cher, Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, vous allez découvrir le refuge de Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes. Quatre refuges bien différents, mais animés d’une même passion et d’un seul crédo : trouver le meilleur environnement pour chacun de leurs pensionnaires. Car chaque mois, des centaines d’animaux y sont recueillis, en attente d’un maître à aimer. “Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie” porte un regard unique sur les coulisses de ces quatre refuges et dévoile comment salariés et bénévoles aident au quotidien ces laissés pour compte.

Des moments de bonheur, émouvants, forts, au cours desquels toutes les histoires sont possibles, des plus anecdotiques aux plus touchantes. Entre abandon et adoption, il y a tout un monde à découvrir.

Dans le premier épisode de cette nouvelle saison, retour au refuge de Plaisir où vous assisterez à l’incroyable transformation de Baloo, un jeune malinois, extrêmement craintif. Vous verrez comment le long travail de sociabilisation opéré par les agents animaliers va lui permettre d’être enfin proposé à l’adoption.

La petite Castille, un croisé labrador de quatre mois, n’aura passé que quelques heures au refuge. Il aura suffi d’un regard pour que sa future famille craque totalement sur elle.

Et il y a des chiens qui portent bien leur nom ! C’est le cas de Scandale, une femelle fox terrier de dix ans qui en fait voir de toutes les couleurs, aussi bien aux agents animaliers qu’aux bénévoles !