« Ella Fitzgerald - Just One of Those Things », mercredi 30 décembre sur ARTE

À travers des images d’archives et des entretiens rares, ARTE vous propose de découvrir, mercredi 30 décembre à 22:45, la trajectoire hors du commun de la reine du swing, icône du jazz à la voix d’or.

En 1934, lorsque l’Apollo Theater de Harlem lance ses “nuits des amateurs”, Ella Fitzgerald, encore adolescente, se rêve danseuse. Mais au moment de monter sur scène, face à des candidates plus douées qu’elle, la jeune fille maigrelette aux jambes tremblantes renonce à sa chorégraphie et choisit d’interpréter un succès à la mode, "Judy". Son timbre unique et son swing inné séduisent le public et le jury qui la sélectionne.

Pour Ella, dévastée par la perte de sa mère trois ans auparavant, puis envoyée en pension où elle a subi brimades et insultes racistes, avant d’apprendre à survivre seule dans les rues de Harlem, c’est le début d’une fulgurante ascension. En quelques mois, l’ex-petite fille pauvre de Virginie devient une star, puis l’une des plus grandes chanteuses de tous les temps, la "First Lady of Song".

À ses débuts, avec l’orchestre de Chick Webb, elle interprète le Great American Songbook, l’équivalent de la musique classique américaine, composé notamment par Cole Porter, George Gershwin et Duke Ellington. En 1944, Ella embrasse la révolution du be-bop et fait exploser les codes du swing avec des improvisations en scat endiablées. Dans les années 1950, son manager, Norman Granz, lui ouvre les portes d’une gloire planétaire avec le label Verve, créé spécialement pour elle.

Après six décennies de carrière, Ella Fitzgerald s’éteint en 1996 à 79 ans, laissant un héritage musical d’une puissante richesse.

The Voice

Le film suit l’extraordinaire parcours d’Ella à la sublime voix, capable de transformer en joie pure ses tragédies personnelles comme les troubles de son époque. Au fil d’archives inédites et d’entretiens, notamment d’artistes − la regrettée Norma Miller décédée en 2019 à 100 ans, Kenny Barron, Jamie Cullum... −, le documentaire révèle les multiples talents de cette éblouissante innovatrice. Il dévoile aussi son engagement dans la lutte pour les droits civiques et explore les conflits qui l’ont hantée, comme la lutte pour concilier son adoration du public avec ses aspirations à une vie de famille.

Son fils adoptif, Ray Brown Jr., devenu musicien, témoigne ici de son indéfectible amour pour sa mère. Le vibrant portrait d’une immense artiste.