“La case du siècle” : « François Mitterrand, albums de familles », dimanche 3 janvier sur France 5

A voir ou à revoir ce dimanche 3 janvier à 22:35 sur France 5 dans la case documentaire “La case du siècle” le film « François Mitterrand, albums de familles » de Pierre Favier et Hugues Nancy, réalisé par Hugues Nancy et Fabien Béziat, narré par Didier Bezace.

À l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de sa mort (le 8 janvier 1996), ce film est un portrait intime de François Mitterrand, nourri d'un grand nombre de documents.

Grâce à Jean-Christophe et Gilbert Mitterrand et à Mazarine Pingeot, nous entrons dans l’intimité d’un père et de ses trois enfants.

C'est l'occasion de découvrir les albums photographiques que François Mitterrand a constitué tout au long de sa vie, depuis ses années d’enfance, cruciales dans la construction de sa personnalité, jusqu’aux albums consacrés à sa vie avec Anne Pingeot et leur fille Mazarine.

L'ambition du film n'est pas de dresser le bilan des deux septennats de François Mitterrand - ce travail a été maintes fois réalisé - ni de porter un jugement global et définitif sur son parcours et son action politiques, mais d'abord et avant tout de tenter de s’approcher le plus possible de la vérité d’un homme. Aussi complexe, multiple et mystérieux qu'il fut.

Les auteurs, Pierre Favier et Hugues Nancy, se sont attachés à exhumer et à révéler ce qui a construit sa personnalité, ce qu’a été sa trajectoire, ce que fut sa vie...

Trente cinq ans après son élection du 10 mai 1981, vingt-cinq ans après sa disparition, nous pouvons aujourd’hui raconter l’incroyable destin du plus romanesque et du plus secret de nos hommes politiques.