“Les coulisses de l'histoire” : « La dénazification, mission impossible » mardi 5 janvier sur ARTE (vidéo)

Épisode 1 La dénazification, mission impossible

Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie est vaincue. Surmédiatisé, le procès de Nuremberg sonne quelques mois plus tard comme la promesse d'épurer l'Allemagne d'une idéologie dévastatrice. Mais cette tâche va rapidement relever du vœu pieux. Malgré leurs intentions initiales, les Alliés savent déjà qu'il sera impossible de "traiter" les millions d'Allemands qui ont gravité autour du parti nazi. L’irruption de la guerre froide fait bientôt passer la dénazification au second plan des préoccupations.

Dès 1947, le nazi n'est plus l'ennemi à combattre : le communiste et le capitaliste le remplacent. Les Américains et leurs alliés se livrent à une course à l'exfiltration de scientifiques renommés. Soucieux de ne pas priver l'Allemagne de ses forces vives pour sa reconstruction, ils réduisent l'épuration à un simple questionnaire.

En zone soviétique, la traque des anciens nazis constitue surtout un moyen de répression contre les opposants au nouveau régime. Il faut attendre les années 1960 pour que le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem replace la Shoah sous le feu des projecteurs, et pour que l'obstination du procureur Fritz Bauer aboutisse au procès de Francfort. Pour la première fois, la jeunesse allemande découvre les crimes nazis et réclame des comptes à ses parents...

Relecture nuancée

Avec le temps, les travaux des chercheurs révèlent une réalité souvent plus nuancée que les idées communément admises. De la dénazification de l’Allemagne à la neutralité orientée de la Suisse, de la décolonisation britannique au débarquement du 6 juin 1944, de Jean-Paul II à Ronald Reagan, cette passionnante collection documentaire se penche sur de grands personnages et des événements charnières de l’histoire du XXe siècle pour en proposer une lecture revue et corrigée. Porté par un récit limpide tissé de saisissantes archives, un nouveau regard sur notre passé récent.