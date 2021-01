“Une saison au Zoo” : spéciale « hiver » à découvrir sur France 4 à partir du 18 janvier

Janvier 2021 et c'est déjà le retour de la série documentaire “Une saison au zoo” pour 15 épisodes inédits à découvrir dès le lundi 18 janvier à 20:05 sur France 4.



Retrouvez Cyril, Margaux, Sabrina, Bérénice, Geoffrey, Taïko, Malaï, Quintana dans une édition « spéciale en hiver » et au sein d'un zoo vide de visiteurs. Découvrez le zoo comme vous ne l'avez jamais vu !

Au coeur de l'hiver, avec un effectif réduit et sans visiteur le Parc zoologique de La Flèche prend une tout autre dimension.

Le confinement lié à la crise sanitaire ne permettant plus au zoo de recevoir du public, les soigneurs, au calme, redécouvrent leur secteur et leurs animaux. Ils prennent le temps de créer des enrichissements de plus en plus élaborés et vivent de moments précieux avec leurs pensionnaires.

Vivez, avec émotion, le départ d'une figure emblématique. Taïko, l'ours polaire, quitte le zoo pour créer une nouvelle lignée en Asie dans le cadre du Programme d'Elevage Européen (EPP). Quintana, l'ourse, aura la chance d'accueillir un nouveau comparse auprès d'elle. Malaï, girafe née au zoo, partira, elle aussi, vers les Pays-Bas. La première mise en contact positive de nos hippopotames nains donnera-t-elle un prochain accouplement ?

Des départs, des arrivées, des moments suspendus dans un cadre particulier, redécouvrez avec plaisir le zoo, ses soigneurs et ses animaux.