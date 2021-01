« Tous complotistes ? » enquête de Martin Weill mardi 26 janvier sur TMC

Martin WEILL est de retour sur TMC pour une nouvelle soirée-évènement le mardi 26 janvier à 21:15 dont le thème sera le complotisme.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, on assiste à un véritable boom du complotisme. Tout le monde connaît aujourd’hui dans son entourage une personne sensible aux thèses complotistes. Parent ou ami persuadé que la crise sanitaire serait le résultat d’une action concertée et secrète de nos gouvernants.

Du film polémique « Hold up » au mouvement américain QAnon, des chaines spécialisées sur YouTube aux antivaccins radicaux, l’idée d’un grand complot mondial a fait son chemin. Les gouvernements populistes ont surfé sur ces théories. De son côté, le gouvernement français, avec ses couacs sur les masques, est accusé d’avoir nourri un climat de défiance propice au doute.

Alors, tous complotistes ? Martin Weill et son équipe sont partis à la rencontre des créateurs, des propagateurs, des victimes et des spécialistes de théories du complot.