« Legacy, notre héritage » de Yann Arthus-Bertrand, à découvrir sur M6 mardi 26 janvier

Dix ans après le film « Home » qui a connu un succès planétaire, Yann Arthus- Bertrand revient, avec « Legacy », sur sa vie et cinquante ans d'engagement. C'est son film le plus personnel à découvrir sur M6 mardi 26 janvier à 21:05.

Dans ce film, le photographe et réalisateur raconte avec émotion l'histoire de l'homme et de la nature. Il livre une vision sensible et radicale de notre monde qu'il a vu se dégrader le temps d'une génération.

Il dévoile une planète plus que jamais en souffrance, une humanité déboussolée, se mentant à elle-même depuis des décennies, incapable de prendre au sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants.

Aujourd'hui, nul ne peut plus ignorer la catastrophe écologique en cours. L'Homme, en voulant transformer, dominer et détourner l'énergie, cette source incroyable de progrès, a déséquilibré l'ordre naturel des choses. Le déni n'est plus une option. C'est notre survie sur Terre qui est en jeu et nous en sommes tous responsables. « Legacy » nous donne les raisons et le courage d'affronter cette vérité. Nous devons nous réconcilier avec la nature.

Yann Arthus-Bertrand nous livre ici son héritage, notre héritage. Derrière la beauté de ses images, c'est un puissant cri du cœur. Il existe des solutions dans le film ; chacun peut accomplir des gestes forts pour la planète et l'avenir de nos enfants.

Juste après le film-choc « Legacy, notre héritage », Ophélie Meunier, entourée de ses invités et notamment du réalisateur Yann Arthus-Bertrand, reviendra sur les grands enjeux écologiques qui nous attendent.

Comment conjurer les scénarios catastrophes annoncés ? Comment limiter durablement le réchauffement de la planète ? Grâce à l'éclairage d'experts et de personnalités engagées pour l'environnement, nous aborderons des solutions concrètes pour agir efficacement pour la planète. Alimentation, énergie, traitement des déchets… quels gestes forts faut-il adopter pour inverser la tendance ? Comment pouvons-nous œuvrer aujourd'hui pour léguer une planète viable aux générations futures ?