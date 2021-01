« Sur le front de l'Amazonie » avec Hugo Clément, dimanche 24 janvier sur France 5

La collection documentaire « Sur le front » incarnée par Hugo Clément arrive sur France 5, le dimanche 24 janvier. Elle devient mensuelle, en prime time. Pour ce premier rendez-vous de l'année, direction l'Amazonie.

Dans ce nouveau numéro, Hugo Clément nous emmène au cœur de l'Amazonie et nous fait découvrir le combat quotidien des gardiens de la forêt, au péril de leur vie. Il nous emmène à la rencontre du grand chef Raoni, tout juste guéri de la Covid 19 qui nous adresse un appel au secours poignant. Hugo prend part à une opération exceptionnelle du GIGN en Guyane Française pour démanteler les campements de chercheurs d’or clandestins qui ravagent la forêt. Il a pu filmer toute l’intervention des militaires français sur l'un des sites d’orpaillage.

“Sur le front” part aussi à la rencontre des combattants qui s’attaquent à toutes les causes de la déforestation : les coupeurs de bois, les exploitations agricoles et le changement climatique.

Ces combats nous concernent. La France importe du soja brésilien pour nourrir notre bétail alors que la culture du soja est directement responsable de la déforestation. Les Amérindiens nous exhortent à ne plus acheter du soja et de la viande de bœuf en provenance du Brésil car ces cultures et ces élevages intensifs entrainent la destruction de la forêt amazonienne.

Comme dans les précédents numéros “Sur le front de l'Amazonie” répond à l’appel de celles et ceux qui se battent sur le terrain : Emilie, ethnologue française que le grand chef Raoni considère comme sa propre fille, vient épauler la tribu Kayabo. Le Dr Rémi Pignoux soigne les Amérindiens victimes de la pollution au mercure en Guyane Française. Karen, jeune vétérinaire, vient bénévolement sauver les animaux prisonniers des flammes au Pantanal. Delphine, une militante Française se bat avec les gardiens de la forêt et prépare un recours en justice pour contraindre le Brésil à agir. Toutes et tous malgré les obstacles rencontrés nous délivrent un message d’espoir et nous incitent à passer à l'action.

Les images rarissimes des chercheurs d’or clandestins en Guyane française

“Sur le front” a suivi le GIGN dans une opération de démantèlement de campements de chercheurs d’or illégaux au cœur du parc national de Guyane et a pu filmer ces clandestins au moment où les militaires les surprennent en pleine action. Immersion dans la lutte contre la mafia de l’or.

Les Français d’origine amérindienne sont contaminés au mercure

Aux confins de la république française, les populations amérindiennes sont contaminées au mercure, conséquence directe de la présence de chercheurs d’or illégaux. Les femmes enceintes ingèrent la substance toxique en mangeant les poissons empoissonnés du fleuve et par la suite leurs enfants présentent des troubles d’apprentissage à l’école. Sur place le Dr Pignoux se bat : il a convaincu toutes les femmes de changer de régime alimentaire. Elles évitent de manger certains poissons et leur taux de mercure dans le sang est revenu à la normale.

Rencontre exclusive avec Raoni, tout juste guéri de la covid 19

Le premier combattant de l’Amazonie a trouvé l’énergie pour recevoir Hugo Clément alors qu’il était encore en convalescence. Il lance un appel au secours poignant. Et son message doit être entendu dans le monde entier : " nous avons besoin de vous... "

Immersion exceptionnelle dans la guerre des gardiens de la forêt

Depuis l’arrivée au pouvoir du Président d’extrême droite, Jair Bolsonaro, ces indigènes Guajajaras ont décidé de prendre les armes pour empêcher la plus grande forêt tropicale du monde de brûler dans l’indifférence. Plusieurs d’entre eux ont été assassinés, malgré tout, ils continuent leur lutte et ont accepté d’être accompagnés dans leur guerre contre les coupeurs de bois.

Le soja exporté en France

La France est aussi responsable de la déforestation car nous achetons le soja cultivé sur les terres arrachées à la forêt. Le soja sert à nourrir notre bétail. Un éleveur nous confie qu’il serait prêt à se fournir ailleurs pour éviter ce désastre mais que pour le moment il n'a pas d'autres alternatives pour être livré dans des quantités aussi importantes.

Le très long sauvetage d’un tapir au Pantanal

Alors que la région du Pantanal est ravagée par les incendies (20 000 départs de feux en 2020 : 23% de la réserve sont partis en fumée, cette année), “Sur le front” a suivi le sauvetage d’un tapir brûlé par les flammes. Karen et d'autres bénévoles vont devoir le rechercher pendant 24 heures avant de pouvoir lui prodiguer les premiers soins.