« Métiers hors-norme - Au coeur de l’opération Barkhane », samedi 9 janvier sur RMC Story (vidéo)

Dans cet épisode inédit de “Grands documents”, découvrez ce samedi 9 janvier à 21:05 sur RMC Story, découvrez les coulisses de l’opération Barkhane où de nombreuses femmes de l’armée française combattent les groupes terroristes armés.

Les femmes sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses dans les rangs de l’armée française et accèdent à des postes clés longtemps réservés aux hommes.

L’opération Barkhane est la plus importante opération extérieure (OPEX) dans laquelle ces femmes soldats s’engagent. Lancée en 2014, cette opération tentaculaire est menée sur une zone parcourant le Burkina-Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. L’objectif ? Lutter contre les groupes terroristes armés.

Au coeur de cette opération Barkhane, découvrez le métier de six femmes soldats.

