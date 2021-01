“Des racines et des ailes” : « Terroirs d'excellence en Alsace », mercredi 13 janvier sur France 3

Dans le cadre de la série « Terroirs d’excellence en France », France 3 vous propose, ce mercredi 13 janvier à 21:05, de partir en Alsace, à la rencontre d’hommes et de femmes talentueux qui préservent leur patrimoine, transmettent leur savoir-faire et défendent l’identité de leur région, avec conviction et passion.

A Strasbourg, les tailleurs de pierre de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame commencent le nouveau chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame. Cet atelier unique en Europe se trouve au chevet du monument depuis le Moyen Age. Ses artisans veillent sur elle et sculptent des copies de statues et de décors, endommagés au fil des siècles. Mais avant de tailler les nouveaux éléments du portail Saint-Laurent, Frédéric Degenève et Nicolas Eberhardt consultent des documents rares : les plans originaux de ce chef-d’œuvre gothique. Au nord de Colmar, Marc Haeberlin, l’un des meilleurs chefs cuisiniers au monde, se mobilise pour valoriser les produits alsaciens. Au menu de ce restaurant étoilé depuis plus de 50 ans, les plats « signatures » de la maison côtoient de nouvelles créations, à l’image de son assiette gastronomique préparée avec les légumes du maraîcher voisin. Toujours à la recherche de produits d’exception, le chef part sur la route des crêtes, à la rencontre d’un éleveur haut en couleurs qui défend la race vosgienne. Dans le nord de l’Alsace, Romain Iltis, Meilleur Ouvrier de France et Meilleur Sommelier de France, exerce ses talents à la villa Lalique. Il s’engage dans une synergie avec les cristalliers pour créer des carafes exceptionnelles, tant dans la préservation des nectars que dans la richesse des décors. A Weyersheim, Pascal Meyer, l’un des meilleurs doreurs de France, entreprend la restauration du mobilier de l’église - en particulier, un maître autel somptueux qu’il doit entièrement redorer. Ce chantier lui apportera son lot de surprises. Au château du Haut-Koenigsbourg, Victor Walter étudie les poêles alsaciens. Il est l’un des derniers artisans poêlier d’Alsace. Avec la jeune céramiste Lisa-Marie Allet, il perpétue les savoir-faire traditionnels. Nous suivons la restauration d’un poêle exceptionnel du 19ème siècle, qu’ils installent dans un ancien presbytère de la région.

