“Les coulisses de l'histoire” : « Le débarquement » & « La décolonisation britannique », mardi 12 janvier sur ARTE (vidéo)

Mardi 12 janvier à 20:50, ARTE vous proposera de suivre deux nouveaux épisodes de la collection documentaire “Les coulisses de l'histoire” : « Le débarquement » et « La décolonisation britannique, l'art de filer à l'anglaise ».

Épisode 3 « Le débarquement »

Le débarquement des troupes alliées en Normandie reste dans les mémoires comme une épopée héroïque couronnée d’un immense succès. Grâce à l’entente entre Britanniques et Américains et à la combativité de leurs troupes, l’offensive alliée est passée à la postérité comme une victoire sans faille.

Pourtant, l’opération Overlord a bien failli tourner au fiasco. Tout commence à la conférence de Téhéran, en novembre 1943, quand Roosevelt, Churchill et Staline s’accordent sur une gigantesque offensive en Europe de l’Ouest afin de porter un coup fatal à Hitler. Mais le calendrier est serré, et les obstacles s’accumulent : mésententes des chefs, planifications hâtives, immenses problèmes logistiques, impréparation des soldats, mais aussi aléas climatiques, qui obligent à reporter plusieurs fois un débarquement initialement prévu pour le 1er mai 1944.

Le 6 juin, les troupes alliées s’élancent enfin sur les plages normandes. Mais, si la première phase de l’invasion se déroule sans trop de pertes, sur Omaha Beach, elle tourne au désastre. Quant aux semaines suivantes, elles vont virer au cauchemar.

Épisode 4 « La décolonisation britannique, l'art de filer à l'anglaise »

Dans l’imaginaire collectif, les Britanniques ont su accompagner leurs colonies vers l’indépendance sans violence. En réalité, la Couronne a abandonné ses joyaux coloniaux dans le sang et les larmes.

Le 24 mars 1947, lord Mountbatten est intronisé vice-roi des Indes avec faste alors même que l’émancipation de 410 millions d’Indiens est en cours de discussion. Les négociations aboutissent à un découpage arbitraire du territoire entre l’Inde et le Pakistan, dont les conséquences s’avéreront désastreuses.

Tandis que la Malaisie et le Kenya s’enflamment à leur tour, la violence de la répression est occultée par une redoutable machine de propagande. En 1956, le Royaume-Uni échoue à rétablir son aura impériale quand l’URSS et les États-Unis l’obligent à renoncer au canal de Suez. Le nouveau Premier ministre, Harold Macmillan, demande alors un "audit d’empire", car il sait que le pays n’a plus les moyens de poursuivre sa politique impérialiste.

En 1967, dans un Yémen en ébullition, des unités militaires britanniques défient le gouvernement et font régner la terreur, précipitant le retrait des troupes, qui laissent derrière elles une situation explosive. En Rhodésie du Sud, la communauté blanche fait sécession et instaure un régime d’apartheid. Incapable de mettre au pas ses sujets, la Couronne est condamnée à accepter l’aide du Commonwealth pour aboutir à un accord qui acte la naissance du Zimbabwe. L’Empire britannique a vécu…