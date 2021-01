“La ligne bleue” : « Les filles du bus », jeudi 14 janvier sur France 3

Jeudi 14 janvier à 23:10, France 3 vous proposera de découvrir dans la collection documentaire “La ligne bleue” le film « Les filles du bus » écrit et réalisé par Claire Laborey.

À l'est de la Picardie, en Thiérache, Angélique et Emilie s'élancent chaque jour à bord d'un camping-car aménagé en bureau mobile, partant de la ville de Guise pour s'arrêter quelques heures sur les places des villages les plus reculés. Ces deux jeunes femmes combatives et enjouées aident les habitants dans leurs démarches administratives quotidiennes et représentent ainsi les instances publiques absentes.

Une expérimentation inédite qui touche une trentaine de villages de cette zone périurbaine et rurale.

Ce service public itinérant, bien au-delà de la résolution pratique des imbroglios administratifs, a de fascinants effets : créer du lien et lutter contre l'isolement.