“Un criminel dans ma famille” : « Le crime de ma soeur », jeudi 14 janvier sur RMC Story (vidéo)

Jeudi 14 janvier à 21:05, RMC Story lancera une nouvelle série documentaire, “Un criminel dans ma famille”, qui a pour ambition de donner la parole à des hommes et des femmes dont la vie a basculé, parce qu’ils ont un lien familial avec un criminel.

Lors de trois soirées, ces « victimes collatérales » nous raconteront le choc qu’elles ont subi à l’annonce du drame, et nous montreront lors de séquences de vie, et notamment lors du procès de leur proche, à quel point elles payent cher un crime qu’elles n’ont pas commis.

Comment des parents, des conjoints ou des enfants surmontent-ils un tel drame ? Parviennent-ils encore à aimer celui qui les a entraînés dans ce cauchemar, par les simples « liens du sang » ?

Des questions auxquelles près de 3000 familles françaises sont exposées chaque année.

Épisode 1 « Le crime de ma soeur »

Quand Sandrine Delporte a été arrêtée en 2014, sa famille ne pouvait imaginer qu’elle avait participé à un assassinat. Et pourtant, un an plus tôt, elle a aidé son amant Ramon Cortes à assassiner son ex-femme.

Suite à l’arrestation de Sandrine, sa soeur Muriel et ses enfants ont réagi très durement. Mais en comprenant que Sandrine était tombée sous l’emprise d’un homme violent, Muriel et deux des enfants de Sandrine, Léa et William ont décidé de

la soutenir pour l’aider à reconnaître son crime.

A l’aube du procès, comment cette famille vivra-t-elle ces moments difficiles ? L’accusée parviendra-t-elle, sous les yeux de ses propres enfants, à dire toute la vérité sur son crime ?

Un film de Guillaume Maury.